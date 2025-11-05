Рейтинг@Mail.ru
Компания Starbucks зарегистрировала в России товарный знак - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:06 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/starbucks-2052934382.html
Компания Starbucks зарегистрировала в России товарный знак
Компания Starbucks зарегистрировала в России товарный знак - РИА Новости, 05.11.2025
Компания Starbucks зарегистрировала в России товарный знак
Американская компания Sturbucks зарегистрировала до 2034 года в России товарный знак в виде логотипа, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T12:06:00+03:00
2025-11-05T12:06:00+03:00
россия
москва
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777281170_0:0:3090:1738_1920x0_80_0_0_5e115100772bf0ffe7107487a5bda460.jpg
https://ria.ru/20251105/rossija-2052931659.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777281170_517:0:2835:1738_1920x0_80_0_0_4b7f885306eb06048789d33e4f411d7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Россия, Москва, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Компания Starbucks зарегистрировала в России товарный знак

Роспатент: Starbucks зарегистрировал в России товарный знак в виде логотипа

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВывеска на кафе Starbucks
Вывеска на кафе Starbucks - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Вывеска на кафе Starbucks. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Американская компания Sturbucks зарегистрировала до 2034 года в России товарный знак в виде логотипа, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявка на регистрацию товарного знака в виде бело-зеленого логотипа с лицом девушки была подана в ведомство в мае 2024 года, в ноябре 2025 года Роспатент принял решение о регистрации.
Под соответствующим брендом американская компания будет предоставлять услуги кофе-баров с возможностью брать еду и напитки на вынос, продавать чайные и кофейные напитки, фильтры для кофе, посуду, а также администрировать программу лояльности потребителей.
Первая кофейня Starbucks открылась в Москве в 2007 году. В марте 2022 года Starbucks объявила о приостановке деятельности в России и закрыла кофейни. На тот момент в стране работало более 100 заведений сети. Бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати), Пинский и компания "Синдика" стали новыми владельцами бизнеса, запустив в том же 2022 году на месте Starbucks сеть кофеен Stars Сoffee.
Coca-Cola - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В России зарегистрировали товарные знаки "Спрайт" и "Кока-Кола"
Вчера, 11:53
 
РоссияМоскваФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала