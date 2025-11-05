https://ria.ru/20251105/starbucks-2052934382.html
Американская компания Sturbucks зарегистрировала до 2034 года в России товарный знак в виде логотипа, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 05.11.2025
Россия, Москва, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Компания Starbucks зарегистрировала в России товарный знак
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Американская компания Sturbucks зарегистрировала до 2034 года в России товарный знак в виде логотипа, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявка на регистрацию товарного знака в виде бело-зеленого логотипа с лицом девушки была подана в ведомство в мае 2024 года, в ноябре 2025 года Роспатент
принял решение о регистрации.
Под соответствующим брендом американская компания будет предоставлять услуги кофе-баров с возможностью брать еду и напитки на вынос, продавать чайные и кофейные напитки, фильтры для кофе, посуду, а также администрировать программу лояльности потребителей.
Первая кофейня Starbucks открылась в Москве
в 2007 году. В марте 2022 года Starbucks объявила о приостановке деятельности в России
и закрыла кофейни. На тот момент в стране работало более 100 заведений сети. Бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати), Пинский и компания "Синдика" стали новыми владельцами бизнеса, запустив в том же 2022 году на месте Starbucks сеть кофеен Stars Сoffee.