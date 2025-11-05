Компания Starbucks зарегистрировала в России товарный знак

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Американская компания Sturbucks зарегистрировала до 2034 года в России товарный знак в виде логотипа, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.

Под соответствующим брендом американская компания будет предоставлять услуги кофе-баров с возможностью брать еду и напитки на вынос, продавать чайные и кофейные напитки, фильтры для кофе, посуду, а также администрировать программу лояльности потребителей.