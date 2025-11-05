Герасимов допустил начало подготовки США к ядерным испытаниям

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. США могут приступить к подготовке к ядерным испытаниям, это может занять от нескольких месяцев до нескольких лет, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на совещании в Кремле.