Герасимов допустил начало подготовки США к ядерным испытаниям

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. США могут приступить к подготовке к ядерным испытаниям, это может занять от нескольких месяцев до нескольких лет, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на совещании в Кремле.
"Американская сторона не дает официальных пояснений на заявление президента (США Дональда - ред.) Трампа по вопросу возобновления ядерных испытаний. Это не дает оснований полагать, что Соединенные Штаты не приступят в ближайшем будущем к подготовке, а затем и к проведению ядерных испытаний. Американская сторона и далее может уклоняться от официальных объяснений, но это ничего не меняет, потому что если мы сейчас не примем соответствующие меры, то будет упущено время и возможности по современному реагированию на действия Соединенных Штатов, так как на подготовку ядерных испытаний в зависимости от их вида необходимо от нескольких месяцев до нескольких лет", - сказал Герасимов на совещании в Кремле.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.
30 октября, 13:03