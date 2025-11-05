Рейтинг@Mail.ru
США провели учения с отработкой ядерного удара по России, сообщил Белоусов
17:28 05.11.2025 (обновлено: 18:02 05.11.2025)
США провели учения с отработкой ядерного удара по России, сообщил Белоусов
в мире, россия, сша, андрей белоусов, владимир путин
В мире, Россия, США, Андрей Белоусов, Владимир Путин
США провели учения с отработкой ядерного удара по России, сообщил Белоусов

Белоусов: США провели учения с отработкой превентивного ракетно-ядерного удара

© Фото : Администрация Президента РоссииМинистр обороны Андрей Белоусов
Министр обороны Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото : Администрация Президента России
Министр обороны Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. США в октябре провели учения с отработкой превентивного ядерного удара по России, заявил министр обороны Андрей Белоусов.
"Вашингтон регулярно проводит учения стратегических наступательных сил. Последнее такое учение, Global Tender — 2025, с отработкой вопросов, хочу это подчеркнуть, превентивного нанесения ракетно-ядерных ударов по российской территории, состоялось в октябре текущего года", — сказал он на совещании, которое президент Владимир Путин провел с постоянным членами Совета безопасности.
Глава Минобороны отметил, что действия США однозначно свидетельствуют, что они активно наращивают стратегические наступательные вооружения. Возможный отказ Вашингтона от моратория на ядерные испытания может стать шагом по разрушению системы глобальной стратегической стабильности в мире, полагает Белоусов.
Он подчеркнул, что считает целесообразным немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям на Новой Земле.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп распорядился немедленно запустить процесс испытаний ядерного оружия. Свое решение он обосновал тем, что другие страны якобы делают то же самое. Позже глава американского Минэнерго Крис Райт уточнил, что речь идет не о подрывах, а об испытаниях всех остальных компонентов оружия, чтобы убедиться в их исправности.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет действовать по ситуации, если какая-либо страна нарушит мораторий на ядерные испытания.
США изготовили первый экземпляр ядерной боеголовки В61-13 - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
США заявили о создании новейшей ядерной бомбы
20 мая, 12:58
 
