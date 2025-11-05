США провели учения с отработкой ядерного удара по России, сообщил Белоусов

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. США в октябре провели учения с отработкой превентивного ядерного удара по России, заявил министр обороны Андрей Белоусов.

Глава Минобороны отметил, что действия США однозначно свидетельствуют, что они активно наращивают стратегические наступательные вооружения. Возможный отказ Вашингтона от моратория на ядерные испытания может стать шагом по разрушению системы глобальной стратегической стабильности в мире, полагает Белоусов.