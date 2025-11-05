Рейтинг@Mail.ru
США наращивают стратегические наступательные вооружения, заявил Белоусов - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:16 05.11.2025 (обновлено: 18:24 05.11.2025)
https://ria.ru/20251105/ssha-2053017293.html
США наращивают стратегические наступательные вооружения, заявил Белоусов
США наращивают стратегические наступательные вооружения, заявил Белоусов - РИА Новости, 05.11.2025
США наращивают стратегические наступательные вооружения, заявил Белоусов
Вашингтон активно наращивает стратегические наступательные вооружения​, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T17:16:00+03:00
2025-11-05T18:24:00+03:00
россия
вашингтон (штат)
андрей белоусов
владимир путин
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979522454_0:0:2774:1560_1920x0_80_0_0_76c0db7248b2c7f866dd2a4af6b4e3a1.jpg
https://ria.ru/20251105/ispytaniya-2053013693.html
россия
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979522454_0:0:2691:2018_1920x0_80_0_0_f70ab25e81390a7099c264441247b284.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вашингтон (штат), андрей белоусов, владимир путин, сша
Россия, Вашингтон (штат), Андрей Белоусов, Владимир Путин, США
США наращивают стратегические наступательные вооружения, заявил Белоусов

Белоусов заявил о наращивании США стратегического наступательного вооружения

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Андрей Белоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Вашингтон активно наращивает стратегические наступательные вооружения​, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Мы должны ориентироваться не только и столько на заявления и высказывания политических деятелей, американских должностных лиц, но, прежде всего, на действия Соединенных Штатов Америки. А эти действия однозначно свидетельствуют об активном наращивании Вашингтоном стратегических наступательных вооружений", - сказал он на совещании, которое президент РФ Владимир Путин провёл с постоянным членами Совбеза РФ.
По его словам, Белый дом последовательно вышел из действовавших многие годы договоров в сфере сокращения и ограничения вооружений. В частности, в 2002 году США вышли из договора по ПРО, в 2019 году - из договора о ракетах средней и меньшей дальности, в 2020 году - из договора по открытому небу, напомнил Белоусов.
Среди шагов США, свидетельствующих о наращивании стратегических наступательных вооружений, министр отметил работу по созданию новой межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel с новой ядерной боеголовкой, дальность стрельбы которой составит 13 тысяч километров.
Кроме того, в Штатах разрабатываются перспективная стратегическая атомная подводная лодка Columbia, которая придёт на замену АПЛ класса Ohio, новый тяжёлый бомбардировщик B-21 Raider, крылатая ракета с ядерной боевой частью.
Также, по словам министра, США собираются расконсервировать 56 пусковых установок на 14 подводных лодках типа Ohio для их полной загрузки баллистическими ракетами Trident. Помимо этого, проводится подготовительная работа для обратного переоборудования 30 стратегических бомбардировщиков B-52H в носители ядерного оружия.
Перспективная система "Золотой купол" предусматривает как перехват, так и достартовое поражение баллистических ракет России и Китая, отметил Белоусов.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Путин поручил собрать данные по работам для подготовки ядерных испытаний
Вчера, 17:11
 
РоссияВашингтон (штат)Андрей БелоусовВладимир ПутинСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала