США наращивают стратегические наступательные вооружения, заявил Белоусов

Среди шагов США, свидетельствующих о наращивании стратегических наступательных вооружений, министр отметил работу по созданию новой межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel с новой ядерной боеголовкой, дальность стрельбы которой составит 13 тысяч километров.

Также, по словам министра, США собираются расконсервировать 56 пусковых установок на 14 подводных лодках типа Ohio для их полной загрузки баллистическими ракетами Trident. Помимо этого, проводится подготовительная работа для обратного переоборудования 30 стратегических бомбардировщиков B-52H в носители ядерного оружия.