США наращивают стратегические наступательные вооружения, заявил Белоусов

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Вашингтон активно наращивает стратегические наступательные вооружения, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Мы должны ориентироваться не только и столько на заявления и высказывания политических деятелей, американских должностных лиц, но, прежде всего, на действия Соединенных Штатов Америки. А эти действия однозначно свидетельствуют об активном наращивании Вашингтоном стратегических наступательных вооружений", - сказал он на совещании, которое президент РФ Владимир Путин провёл с постоянным членами Совбеза РФ.
По его словам, Белый дом последовательно вышел из действовавших многие годы договоров в сфере сокращения и ограничения вооружений. В частности, в 2002 году США вышли из договора по ПРО, в 2019 году - из договора о ракетах средней и меньшей дальности, в 2020 году - из договора по открытому небу, напомнил Белоусов.
Среди шагов США, свидетельствующих о наращивании стратегических наступательных вооружений, министр отметил работу по созданию новой межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel с новой ядерной боеголовкой, дальность стрельбы которой составит 13 тысяч километров.
Кроме того, в Штатах разрабатываются перспективная стратегическая атомная подводная лодка Columbia, которая придёт на замену АПЛ класса Ohio, новый тяжёлый бомбардировщик B-21 Raider, крылатая ракета с ядерной боевой частью.
Также, по словам министра, США собираются расконсервировать 56 пусковых установок на 14 подводных лодках типа Ohio для их полной загрузки баллистическими ракетами Trident. Помимо этого, проводится подготовительная работа для обратного переоборудования 30 стратегических бомбардировщиков B-52H в носители ядерного оружия.
Перспективная система "Золотой купол" предусматривает как перехват, так и достартовое поражение баллистических ракет России и Китая, отметил Белоусов.