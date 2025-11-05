США провели испытание ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд

Россия 28 октября успешно испытала безэкипажный подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергетической установкой. Он может нести как обычные, так и ядерные боеприпасы и поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру противника.

До этого завершились испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник". Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что тест ракеты состоялся 21 октября, за 15 часов она преодолела 14 тысяч километров.