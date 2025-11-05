https://ria.ru/20251105/ssha-2052991057.html
США провели испытание ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд
США провели испытание ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд - РИА Новости, 05.11.2025
США провели испытание ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд
На базе "Ванденберг" в Калифорнии провели испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерную... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T16:03:00+03:00
2025-11-05T16:03:00+03:00
2025-11-05T16:46:00+03:00
в мире
сша
калифорния
колорадо
дональд трамп
вооруженные силы сша
minuteman iii
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052992299_0:185:2867:1798_1920x0_80_0_0_f22090d21c056f80c0916ee45f59ab2f.jpg
https://ria.ru/20251030/kornev-2051870569.html
https://ria.ru/20251105/putin-2052987972.html
https://ria.ru/20251028/kharakteristiki-rakety-burevestnik-s-yadernym-dvigatelem-2051195459.html
https://ria.ru/20251101/tramp-2052239842.html
сша
калифорния
колорадо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052992299_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_ca87a60f4f8db1f1cb6db48b77b52b4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, калифорния, колорадо, дональд трамп, вооруженные силы сша, minuteman iii
В мире, США, Калифорния, Колорадо, Дональд Трамп, Вооруженные силы США, Minuteman III
США провели испытание ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд
США провели тестовый пуск неоснащенной зарядом МБР Minuteman III
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. На базе "Ванденберг" в Калифорнии провели испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерную боеголовку.
"Невооруженная возвращаемая часть МБР пролетела примерно 4,2 тысячи миль
до полигона Рональда Рейгана
по испытанию систем противоракетной обороны командования космической и ракетной обороны армии США
на атолле Кваджалейн в республике Маршалловы Острова", — говорится в сообщении
30-го крыла Космических сил США.
Испытание признали успешным, а сам пуск назвали плановым: утверждается, что его провели в рамках регулярных проверок готовности и точности ракет комплекса Minuteman III, стоящего на вооружении США более полувека.
По информации проекта Nuclear Information Project Федерации американских ученых, на вооружении ВВС США находится около 400 ракет Minuteman III, дальность которых превышает шесть тысяч миль. Они размещены в шахтах в Колорадо, Монтане, Небраске, Северной Дакоте и Вайоминге.
"Это не просто пуск, а всесторонняя проверка, подтверждающая способность системы выполнять свою ключевую задачу", — заявила подполковник Кэрри Рэй, командир 576-й испытательной эскадрильи.
Испытание стало вторым за последние два месяца: в сентябре Подводные силы США провели пуск четырех невооруженных ракет Trident II D5 в Атлантическом океане
. Саму же ракету Minuteman III до этого испытывали в феврале.
На прошлой неделе американский лидер Дональд Трамп распорядился немедленно запустить процесс испытаний ядерного оружия. Свое решение он обосновал тем, что другие страны якобы делают то же самое.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
заявил, что Москва
будет действовать по ситуации, если какая-либо страна нарушит мораторий на ядерные испытания. Он отметил, что Вашингтон не уведомлял о своих намерениях.
При этом представитель Кремля задался вопросом, что именно имел в виду Трамп, говоря о ядерных испытаниях в других странах. Если речь идет о тестах новейшей российской крылатой ракеты "Буревестник", то их никоим образом нельзя считать ядерными, подчеркнул Песков. Он также выразил надежду, что до президента США корректно довели информацию об испытаниях как "Буревестника", так и подводного аппарата "Посейдон".
Россия 28 октября успешно испытала безэкипажный подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергетической установкой. Он может нести как обычные, так и ядерные боеприпасы и поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру противника.
До этого завершились испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник". Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что тест ракеты состоялся 21 октября, за 15 часов она преодолела 14 тысяч километров.
Глава Минэнерго
Крис Райт позже уточнил, что речь идет не о подрывах, а об испытаниях всех остальных компонентов оружия, чтобы убедиться в их исправности.