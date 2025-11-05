Рейтинг@Mail.ru
США провели испытание ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд - РИА Новости, 05.11.2025
16:03 05.11.2025 (обновлено: 16:46 05.11.2025)
США провели испытание ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд
США провели испытание ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд

США провели тестовый пуск неоснащенной зарядом МБР Minuteman III

© Фото : U.S. Space Force / Tech. Sgt. Draeke LaymanЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. 5 ноября 2025
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. 5 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото : U.S. Space Force / Tech. Sgt. Draeke Layman
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. 5 ноября 2025
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. На базе "Ванденберг" в Калифорнии провели испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерную боеголовку.
"Невооруженная возвращаемая часть МБР пролетела примерно 4,2 тысячи миль до полигона Рональда Рейгана по испытанию систем противоракетной обороны командования космической и ракетной обороны армии США на атолле Кваджалейн в республике Маршалловы Острова", — говорится в сообщении 30-го крыла Космических сил США.
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на борту Air Force One после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
"Отсчет пошел". Трамп решил проверить оружие Судного дня
30 октября, 16:42
Испытание признали успешным, а сам пуск назвали плановым: утверждается, что его провели в рамках регулярных проверок готовности и точности ракет комплекса Minuteman III, стоящего на вооружении США более полувека.

По информации проекта Nuclear Information Project Федерации американских ученых, на вооружении ВВС США находится около 400 ракет Minuteman III, дальность которых превышает шесть тысяч миль. Они размещены в шахтах в Колорадо, Монтане, Небраске, Северной Дакоте и Вайоминге.

"Это не просто пуск, а всесторонняя проверка, подтверждающая способность системы выполнять свою ключевую задачу", — заявила подполковник Кэрри Рэй, командир 576-й испытательной эскадрильи.
Испытание стало вторым за последние два месяца: в сентябре Подводные силы США провели пуск четырех невооруженных ракет Trident II D5 в Атлантическом океане. Саму же ракету Minuteman III до этого испытывали в феврале.
Президент России Владимир Путин на церемонии награждения разработчиков крылатой ракеты Буревестник и беспилотного подводного аппарата Посейдон - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
"Последний сигнал". В США сделали громкое заявление после слов Путина
Вчера, 15:55

Распоряжение Трампа

На прошлой неделе американский лидер Дональд Трамп распорядился немедленно запустить процесс испытаний ядерного оружия. Свое решение он обосновал тем, что другие страны якобы делают то же самое.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет действовать по ситуации, если какая-либо страна нарушит мораторий на ядерные испытания. Он отметил, что Вашингтон не уведомлял о своих намерениях.
Крылатая ракета с ядерным двигателем Буревестник - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Ракета "Буревестник": стратегическое оружие России с ядерным двигателем
28 октября, 14:21
При этом представитель Кремля задался вопросом, что именно имел в виду Трамп, говоря о ядерных испытаниях в других странах. Если речь идет о тестах новейшей российской крылатой ракеты "Буревестник", то их никоим образом нельзя считать ядерными, подчеркнул Песков. Он также выразил надежду, что до президента США корректно довели информацию об испытаниях как "Буревестника", так и подводного аппарата "Посейдон".

Россия 28 октября успешно испытала безэкипажный подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергетической установкой. Он может нести как обычные, так и ядерные боеприпасы и поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру противника.

До этого завершились испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник". Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что тест ракеты состоялся 21 октября, за 15 часов она преодолела 14 тысяч километров.

Глава Минэнерго Крис Райт позже уточнил, что речь идет не о подрывах, а об испытаниях всех остальных компонентов оружия, чтобы убедиться в их исправности.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Трамп был сбит с толку тестами "Посейдона" и "Буревестника", считает Риттер
1 ноября, 06:17
 
