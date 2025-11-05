Рейтинг@Mail.ru
США хотят основать в Нигерии военную базу, заявил экс-глава МВД
14:23 05.11.2025
США хотят основать в Нигерии военную базу, заявил экс-глава МВД
Бывший начальник штаба сухопутных сил и экс-министр внутренних дел Нигерии Абдулрахман Дамбазау заявил, что, по его мнению, США хотят основать в Нигерии военную РИА Новости, 05.11.2025
США хотят основать в Нигерии военную базу, заявил экс-глава МВД

Вооружённые силы Нигерии
Вооружённые силы Нигерии. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Бывший начальник штаба сухопутных сил и экс-министр внутренних дел Нигерии Абдулрахман Дамбазау заявил, что, по его мнению, США хотят основать в Нигерии военную базу, на фоне обвинений Абуджи в геноциде христиан и угрозах нападения со стороны США.
Дамбазау занимал должность начальника штаба сухопутных сил Нигерии с 2008 по 2010 год, должность главы МВД - с 2015 по 2019 год.
"За более чем десять лет присутствия США в Нигере, где у них было две военные базы, что они сделали для предотвращения обострения проблем безопасности?... Я думаю, что США ищут возможность основать в Нигерии альтернативную базу", - заявил Дамбазау.
Как сообщает газета Punch, экс-чиновник также заявил, что жертвами нападений в стране становятся не только христиане, но и мусульмане, а беспорядки и терроризм в Нигерии - часть более крупной региональной проблемы в сфере безопасности.
В конце октября президент США Дональд Трамп попросил американских законодателей разобраться в вопросе массовых убийств христиан в Нигерии радикальными исламистами и доложить ему свои выводы. Американский лидер также объявил, что дает Нигерии статус страны, "вызывающей особую озабоченность". В понедельник Трамп заявил, что не исключает отправку военных в Нигерию либо воздушные удары по территории страны. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что США остановят помощь Нигерии, если власти африканской страны продолжат "допускать убийства христиан", могут предпринять "действия" по уничтожению террористов.
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
У военной базы в Бельгии вновь заметили беспилотники, сообщили СМИ
4 ноября, 23:04
 
Заголовок открываемого материала