США хотят основать в Нигерии военную базу, заявил экс-глава МВД

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Бывший начальник штаба сухопутных сил и экс-министр внутренних дел Нигерии Абдулрахман Дамбазау заявил, что, по его мнению, США хотят основать в Нигерии военную базу, на фоне обвинений Абуджи в геноциде христиан и угрозах нападения со стороны США.
Дамбазау занимал должность начальника штаба сухопутных сил Нигерии с 2008 по 2010 год, должность главы МВД - с 2015 по 2019 год.
Как сообщает газета Punch, экс-чиновник также заявил, что жертвами нападений в стране становятся не только христиане, но и мусульмане, а беспорядки и терроризм в Нигерии - часть более крупной региональной проблемы в сфере безопасности.
В конце октября президент США Дональд Трамп попросил американских законодателей разобраться в вопросе массовых убийств христиан в Нигерии радикальными исламистами и доложить ему свои выводы. Американский лидер также объявил, что дает Нигерии статус страны, "вызывающей особую озабоченность". В понедельник Трамп заявил, что не исключает отправку военных в Нигерию либо воздушные удары по территории страны. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что США остановят помощь Нигерии, если власти африканской страны продолжат "допускать убийства христиан", могут предпринять "действия" по уничтожению террористов.