США хотят основать в Нигерии военную базу, заявил экс-глава МВД

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Бывший начальник штаба сухопутных сил и экс-министр внутренних дел Нигерии Абдулрахман Дамбазау заявил, что, по его мнению, США хотят основать в Нигерии военную базу, на фоне обвинений Абуджи в геноциде христиан и угрозах нападения со стороны США.