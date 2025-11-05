FT: в ООН испугались, что США сорвут климатическую конференцию

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Участники 30-й конференции ООН по изменению климата (COP30) опасаются, что США с их методами "карательной дипломатии" попытаются сорвать грядущие переговоры по климату на фоне недавнего срыва принятия налога на выбросы парниковых газов для судов и сообщений о запугивании и угрозах введения санкций со стороны американских дипломатов, сообщает газета Участники 30-й конференции ООН по изменению климата (COP30) опасаются, что США с их методами "карательной дипломатии" попытаются сорвать грядущие переговоры по климату на фоне недавнего срыва принятия налога на выбросы парниковых газов для судов и сообщений о запугивании и угрозах введения санкций со стороны американских дипломатов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на делегатов COP30.

На прошлой неделе Financial Times сообщила, что американские дипломаты, участвовавшие во встречах в Лондоне , посвященных рамочной программе ООН "чистый ноль" для мирового судоходства, запугивали коллег из других государств, обещая ввести санкции, если те поддержат введение налога на выбросы углерода для судов.

"По словам делегатов, подготовка к COP30, стартующему на следующей неделе в Бразилии , омрачается опасениями о том, что бренд "карательной дипломатии" президента США Дональда Трампа приведет к попытке сорвать саммит ООН по климату", - пишет издание.

По словам одного из делегатов, своего рода "карательная дипломатия", которую в последнее время демонстрирует Вашингтон , вызвала опасения о том, что Штаты оказывают давление на другие страны, пытаясь вынудить их выйти из Парижского соглашения. Кроме того, дипломаты ожидают, что союзные США страны-экспортеры нефти также попытаются сорвать переговоры по климату.

"Нервы взвинчены, и люди ожидают худшего... Те, кто не поддерживает Парижское соглашение, действительно могут помешать позитивным сообщениям о надежде или прогрессе, исходящим от COP, через темные искусства соцсетей", - заявил один из делегатов Financial Times.

Ссылаясь на чиновника из правительства Бразилии, издание сообщает, что, как ожидается, на встречах лидеров перед началом конференции примут участие менее 60 глав государств.

В конце октября агентство Рейтер передало, что США не будут направлять высокопоставленных чиновников на 30-ю конференцию ООН по изменению климата (COP30).

Президент США Дональд Трамп, выступая в ООН в сентябре, назвал климатическую повестку "величайшим мошенничеством" и осудил государства, придерживающиеся климатической политики. В октябре США пригрозили санкциями в отношении стран, которые проголосуют за план Международной морской организации (IMO) по сокращению выбросов на море. В итоге большинство государств-членов выступили за то, чтобы принять окончательное решение в следующем году.