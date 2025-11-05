Рейтинг@Mail.ru
FT: в ООН испугались, что США сорвут климатическую конференцию - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 05.11.2025 (обновлено: 12:54 05.11.2025)
https://ria.ru/20251105/ssha-2052948177.html
FT: в ООН испугались, что США сорвут климатическую конференцию
FT: в ООН испугались, что США сорвут климатическую конференцию - РИА Новости, 05.11.2025
FT: в ООН испугались, что США сорвут климатическую конференцию
Участники 30-й конференции ООН по изменению климата (COP30) опасаются, что США с их методами "карательной дипломатии" попытаются сорвать грядущие переговоры по... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T12:52:00+03:00
2025-11-05T12:54:00+03:00
в мире
сша
бразилия
лондон
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156175/20/1561752035_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_d19b6dafb3be1e62da19d8df3fc7c810.jpg
https://ria.ru/20251105/evropa-2052659496.html
https://ria.ru/20251105/ssha-2052866708.html
сша
бразилия
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156175/20/1561752035_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_ba5e26b0dcaf54633a63c7422bacb310.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, бразилия, лондон, дональд трамп, оон
В мире, США, Бразилия, Лондон, Дональд Трамп, ООН
FT: в ООН испугались, что США сорвут климатическую конференцию

FT: участники COP30 опасаются, что США попытаются сорвать переговоры

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Участники 30-й конференции ООН по изменению климата (COP30) опасаются, что США с их методами "карательной дипломатии" попытаются сорвать грядущие переговоры по климату на фоне недавнего срыва принятия налога на выбросы парниковых газов для судов и сообщений о запугивании и угрозах введения санкций со стороны американских дипломатов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на делегатов COP30.
На прошлой неделе Financial Times сообщила, что американские дипломаты, участвовавшие во встречах в Лондоне, посвященных рамочной программе ООН "чистый ноль" для мирового судоходства, запугивали коллег из других государств, обещая ввести санкции, если те поддержат введение налога на выбросы углерода для судов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Европа начала бить США их же оружием
Вчера, 08:00
"По словам делегатов, подготовка к COP30, стартующему на следующей неделе в Бразилии, омрачается опасениями о том, что бренд "карательной дипломатии" президента США Дональда Трампа приведет к попытке сорвать саммит ООН по климату", - пишет издание.
По словам одного из делегатов, своего рода "карательная дипломатия", которую в последнее время демонстрирует Вашингтон, вызвала опасения о том, что Штаты оказывают давление на другие страны, пытаясь вынудить их выйти из Парижского соглашения. Кроме того, дипломаты ожидают, что союзные США страны-экспортеры нефти также попытаются сорвать переговоры по климату.
"Нервы взвинчены, и люди ожидают худшего... Те, кто не поддерживает Парижское соглашение, действительно могут помешать позитивным сообщениям о надежде или прогрессе, исходящим от COP, через темные искусства соцсетей", - заявил один из делегатов Financial Times.
Ссылаясь на чиновника из правительства Бразилии, издание сообщает, что, как ожидается, на встречах лидеров перед началом конференции примут участие менее 60 глав государств.
В конце октября агентство Рейтер передало, что США не будут направлять высокопоставленных чиновников на 30-ю конференцию ООН по изменению климата (COP30).
Президент США Дональд Трамп, выступая в ООН в сентябре, назвал климатическую повестку "величайшим мошенничеством" и осудил государства, придерживающиеся климатической политики. В октябре США пригрозили санкциями в отношении стран, которые проголосуют за план Международной морской организации (IMO) по сокращению выбросов на море. В итоге большинство государств-членов выступили за то, чтобы принять окончательное решение в следующем году.
Тридцатая конференция ООН по изменению климата (COP30) пройдет в бразильском Белене с 6 по 21 ноября.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
"Они глупы": в США сделали заявление о войне с Россией
Вчера, 01:56
 
В миреСШАБразилияЛондонДональд ТрампООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала