Американцы подали в суд на администрацию Трампа, пишет Bloomberg

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Малоимущие американцы подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за риска оказаться без талонов на питание, передает агентство Блумберг

В начале ноября министерство сельского хозяйства США сообщило, что в текущем месяце сможет обеспечить лишь половину необходимого объема финансирования программы продовольственной помощи (SNAP), по которой 42 миллиона американцев получают талоны на продукты.

"Администрация Трампа столкнулась с новой проблемой в противостоянии по поводу пособий на продовольственную помощь в связи с прекращением федерального финансирования – иском, поданным получателями пособий, которые заявляют, что им грозит голод", - говорится в публикации.

Блумберг отмечает, что в поданном в Калифорнии иске содержится ссылка на федеральное законодательство, согласно которому власти США обязаны обеспечить предоставление пособий своевременно и в полном объеме вне зависимости от порядка выделения конгрессом соответствующих средств.

"Американцы не должны голодать из-за того, что конгресс не может согласовать федеральный бюджет, в то время как закон о продовольствии и питании гарантирует регулярное распределение пособий SNAP", - приводит агентство слова адвокатов истцов.

В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.