Губернатором штата Вирджиния может стать женщина, считает CNN
Губернатором штата Вирджиния может стать женщина, считает CNN - РИА Новости, 05.11.2025
Губернатором штата Вирджиния может стать женщина, считает CNN
Губернатором штата Вирджиния впервые может стать женщина - демократ Эбигейл Спанбергер, сменив на этом посту республиканца Гленна Янгкинга, следует из прогноза... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T04:50:00+03:00
2025-11-05T04:50:00+03:00
2025-11-05T04:50:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
сша
вашингтон (штат)
сша
CNN: штат Вирджиния впервые может возглавить женщина, Эбигейл Спанбергер