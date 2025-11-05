Рейтинг@Mail.ru
Губернатором штата Вирджиния может стать женщина, считает CNN - РИА Новости, 05.11.2025
04:50 05.11.2025
Губернатором штата Вирджиния может стать женщина, считает CNN
Губернатором штата Вирджиния может стать женщина, считает CNN - РИА Новости, 05.11.2025
Губернатором штата Вирджиния может стать женщина, считает CNN
Губернатором штата Вирджиния впервые может стать женщина - демократ Эбигейл Спанбергер, сменив на этом посту республиканца Гленна Янгкинга, следует из прогноза... РИА Новости, 05.11.2025
2025
Губернатором штата Вирджиния может стать женщина, считает CNN

CNN: штат Вирджиния впервые может возглавить женщина, Эбигейл Спанбергер

ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Губернатором штата Вирджиния впервые может стать женщина - демократ Эбигейл Спанбергер, сменив на этом посту республиканца Гленна Янгкинга, следует из прогноза CNN результатов состоявшихся во вторник выборов.
По прогнозам телеканала, Спанбергер наберет 55% голосов. Прогнозы СМИ, как правило, построены на первичных данных избирательных комиссий и обычно совпадают с окончательным результатом.
Сейчас прилегающим к Вашингтону штатом руководит республиканец Гленн Янгкинг.
