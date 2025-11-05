Рейтинг@Mail.ru
Спецпосланник США опроверг статью NYT о планах вмешательства в Венесуэлу - РИА Новости, 05.11.2025
04:41 05.11.2025
Спецпосланник США опроверг статью NYT о планах вмешательства в Венесуэлу
Спецпосланник США опроверг статью NYT о планах вмешательства в Венесуэлу
Спецпосланник США опроверг статью NYT о планах вмешательства в Венесуэлу

Спецпосланник США Гренелл: публикация NYT полна ошибок

© AP Photo / Darko VojinovicРичард Гренелл
Ричард Гренелл - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Ричард Гренелл . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 ноя – РИА Новости. Спецпосланник президента США Ричард Гренелл в соцсети Х отрицает правдивость публикации газеты New York Times о рассмотрении администрацией трех сценариев военного вмешательства для свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
"Эта статья NYT полна ошибок. Это не новостной репортаж, а комментарий, который должен быть в разделе мнений," – написал Гренелл.
США рассматривают три варианта мер в отношении Венесуэлы, сообщили СМИ
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Белый дом рассматривает три варианта военных мер в отношении Венесуэлы, они включают авиаудары, отправку сил специальных операций "для захвата или убийства Мадуро".
Предполагается, что в случае выбора в пользу физического устранения президента Венесуэлы администрация Трампа попытается обойти запреты на убийство иностранных лидеров, утверждая, что Мадуро – это, прежде всего, якобы "глава наркотеррористической банды".
В сентябре и октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Трамп заявил, что США не собираются воевать с Венесуэлой
