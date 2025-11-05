США предложили СБ ООН отменить санкции против президента Сирии

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. США предложили проект резолюции Совету Безопасности ООН, согласно которому санкции в отношении президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа будут отменены, передает агентство Рейтер со ссылкой на проект.
"США предложили проект резолюции Совету Безопасности ООН, по нему санкции против президента Сирии Ахмеда аш-Шараа будут отменены", - говорится в публикации.
По данным агентства, проект резолюции также предусматривает снятие санкций с сирийского министра внутренних дел Анаса Хаттаба.
Как отмечается, пока неясно, когда будет голосование.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.