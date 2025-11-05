Рейтинг@Mail.ru
США предложили СБ ООН отменить санкции против президента Сирии - РИА Новости, 05.11.2025
04:20 05.11.2025
США предложили СБ ООН отменить санкции против президента Сирии
США предложили СБ ООН отменить санкции против президента Сирии
США предложили проект резолюции Совету Безопасности ООН, согласно которому санкции в отношении президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа будут... РИА Новости, 05.11.2025
2025
в мире, сирия, сша, дамаск (город), ахмед аш-шараа, башар асад, оон
В мире, Сирия, США, Дамаск (город), Ахмед аш-Шараа, Башар Асад, ООН
США предложили СБ ООН отменить санкции против президента Сирии

США предложили проект резолюции ООН, по которому санкции против аш-Шараа отменят

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. США предложили проект резолюции Совету Безопасности ООН, согласно которому санкции в отношении президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа будут отменены, передает агентство Рейтер со ссылкой на проект.
"США предложили проект резолюции Совету Безопасности ООН, по нему санкции против президента Сирии Ахмеда аш-Шараа будут отменены", - говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Трамп встретится с президентом Сирии
4 ноября, 22:04
По данным агентства, проект резолюции также предусматривает снятие санкций с сирийского министра внутренних дел Анаса Хаттаба.
Как отмечается, пока неясно, когда будет голосование.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Администрация Трампа поддержала отмену санкций против Сирии, сообщил Госдеп
31 октября, 22:55
 
