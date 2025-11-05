"Уничтожить Россию": в США высказались о решении Москвы

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Действия Вашингтона до сих пор мотивированы желанием разорвать Россию, которая между тем пошла на правильный внешнеполитический курс, заявил экс-советник Пентагона Макгрегор в интервью Гленну Дизену, размещенному на его YouTube-канале.
«
"У меня сложилось впечатление, что стратегии нет. Ее просто нет. Кроме как оттеснить НАТО как можно дальше и опустошить и уничтожить Россию — об этом много раз говорили в моем присутствии. <...> Знаете, нам нужно восстановить хорошие отношения с Россией. Нам нужно вернуться к своей роли научно-промышленной державы, повысить уровень жизни и выбраться из той пропасти, в которую мы скатились. Поэтому я действительно считаю, что русские <…> заняли правильную позицию", — рассказал эксперт.
По его мнению, нынешний американский подход во многом обуславливает внешнеполитические тактики Вашингтона во многих регионах мира. В этом контексте Макгрегор обратил особое внимание на Венесуэлу — стратегического партнера Москвы.
«
"Если мы бросим вызов России в Венесуэле, остальная Латинская Америка будет внимательно следить за нами. А если мы начнем это, а Россия ответит, это может привести к тому, что многие государства Латинской Америки быстро объединятся с Россией против нас", — добавил он.
В сентябре президент России Владимир Путин заявил о готовности к расширению экономического сотрудничества с Соединенными Штатами, выразив также открытость к кооперации и в политическом измерении. Кроме того, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что многие частные компании США ждут политический сигнал о начале сотрудничества с Россией.