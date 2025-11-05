Рейтинг@Mail.ru
"Уничтожить Россию": в США высказались о решении Москвы - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:49 05.11.2025 (обновлено: 10:14 05.11.2025)
https://ria.ru/20251105/ssha-2052873246.html
"Уничтожить Россию": в США высказались о решении Москвы
"Уничтожить Россию": в США высказались о решении Москвы - РИА Новости, 05.11.2025
"Уничтожить Россию": в США высказались о решении Москвы
Действия Вашингтона до сих пор мотивированы желанием разорвать Россию, которая между тем пошла на правильный внешнеполитический курс, заявил экс-советник... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T03:49:00+03:00
2025-11-05T10:14:00+03:00
в мире
россия
вашингтон (штат)
владимир путин
сша
нато
министерство обороны сша
кирилл дмитриев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:149:3076:1879_1920x0_80_0_0_0b54e43e5fe8cc85203872add1905619.jpg
https://ria.ru/20251104/luna-2052792983.html
https://ria.ru/20251104/amerika-2052694794.html
россия
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_1d6773c8c5062a30f05161309bef0751.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, вашингтон (штат), владимир путин, сша, нато, министерство обороны сша, кирилл дмитриев
В мире, Россия, Вашингтон (штат), Владимир Путин, США, НАТО, Министерство обороны США, Кирилл Дмитриев
"Уничтожить Россию": в США высказались о решении Москвы

Экс-советник Пентагона Макгрегор: на Западе обсуждают ликвидацию РФ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Действия Вашингтона до сих пор мотивированы желанием разорвать Россию, которая между тем пошла на правильный внешнеполитический курс, заявил экс-советник Пентагона Макгрегор в интервью Гленну Дизену, размещенному на его YouTube-канале.
«

"У меня сложилось впечатление, что стратегии нет. Ее просто нет. Кроме как оттеснить НАТО как можно дальше и опустошить и уничтожить Россию — об этом много раз говорили в моем присутствии. <...> Знаете, нам нужно восстановить хорошие отношения с Россией. Нам нужно вернуться к своей роли научно-промышленной державы, повысить уровень жизни и выбраться из той пропасти, в которую мы скатились. Поэтому я действительно считаю, что русские <…> заняли правильную позицию", — рассказал эксперт.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
В конгрессе США отреагировали на заявление Трампа о России
4 ноября, 16:05
По его мнению, нынешний американский подход во многом обуславливает внешнеполитические тактики Вашингтона во многих регионах мира. В этом контексте Макгрегор обратил особое внимание на Венесуэлу — стратегического партнера Москвы.
«
"Если мы бросим вызов России в Венесуэле, остальная Латинская Америка будет внимательно следить за нами. А если мы начнем это, а Россия ответит, это может привести к тому, что многие государства Латинской Америки быстро объединятся с Россией против нас", — добавил он.
В сентябре президент России Владимир Путин заявил о готовности к расширению экономического сотрудничества с Соединенными Штатами, выразив также открытость к кооперации и в политическом измерении. Кроме того, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что многие частные компании США ждут политический сигнал о начале сотрудничества с Россией.
Военнослужащие ВС России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
"Изношенная сила": в США сделали провокационное заявление о России
4 ноября, 01:01
 
В миреРоссияВашингтон (штат)Владимир ПутинСШАНАТОМинистерство обороны СШАКирилл Дмитриев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала