Разбившийся в США самолет MD-11 потерпел крушение после вылета
02:25 05.11.2025
Разбившийся в США самолет MD-11 потерпел крушение после вылета
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило РИА Новости, что грузовой самолет MD-11 потерпел крушение после вылета из аэропорта Луисвилла. РИА Новости, 05.11.2025
в мире
сша
кентукки
ups
сша
кентукки
в мире, сша, кентукки, ups
В мире, США, Кентукки, UPS
© Fotolia / webookemАвтомобиль полиции и пожарная машина на вызове
Автомобиль полиции и пожарная машина на вызове. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило РИА Новости, что грузовой самолет MD-11 потерпел крушение после вылета из аэропорта Луисвилла.
Ранее телеканал CNN сообщал, что грузовой самолет MD-11 потерпел крушение неподалеку от аэропорта Луисвилла в США.
