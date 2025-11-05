https://ria.ru/20251105/ssha-2052868581.html
Разбившийся в США самолет MD-11 потерпел крушение после вылета
Разбившийся в США самолет MD-11 потерпел крушение после вылета - РИА Новости, 05.11.2025
Разбившийся в США самолет MD-11 потерпел крушение после вылета
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило РИА Новости, что грузовой самолет MD-11 потерпел крушение после вылета из аэропорта Луисвилла. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T02:25:00+03:00
2025-11-05T02:25:00+03:00
2025-11-05T02:25:00+03:00
в мире
сша
кентукки
ups
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102929/92/1029299215_0:92:2500:1498_1920x0_80_0_0_f4b6c81eebdfd5c4e57eca437b0376db.jpg
https://ria.ru/20250330/ssha-2008198721.html
https://ria.ru/20250413/samolet-2010958421.html
сша
кентукки
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102929/92/1029299215_191:0:2310:1589_1920x0_80_0_0_ded092783198127c3f92d0913a84ebe7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, кентукки, ups
В мире, США, Кентукки, UPS
Разбившийся в США самолет MD-11 потерпел крушение после вылета
Грузовой самолет MD-11 потерпел крушение после вылета из аэропорта Луисвилла