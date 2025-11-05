https://ria.ru/20251105/ssha-2052868008.html
Полиция Луисвилла отреагировала на крушение самолета
Полиция Луисвилла отреагировала на крушение самолета - РИА Новости, 05.11.2025
Полиция Луисвилла отреагировала на крушение самолета
Полиция Луисвилла в американском штате Кентукки заявила на странице полиции в соцсети X, что реагирует на информацию о крушении самолета, есть сообщения о... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T02:17:00+03:00
2025-11-05T02:17:00+03:00
2025-11-05T02:17:00+03:00
в мире
кентукки
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102929/92/1029299215_0:92:2500:1498_1920x0_80_0_0_f4b6c81eebdfd5c4e57eca437b0376db.jpg
https://ria.ru/20251024/ssha-2050245609.html
кентукки
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102929/92/1029299215_191:0:2310:1589_1920x0_80_0_0_ded092783198127c3f92d0913a84ebe7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кентукки, сша
Полиция Луисвилла отреагировала на крушение самолета
Полиция Луисвилла получает сообщения о пострадавших при крушении самолета
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости.
Полиция Луисвилла в американском штате Кентукки заявила на странице полиции в соцсети X
, что реагирует на информацию о крушении самолета, есть сообщения о пострадавших.
Ранее телеканал CNN сообщал, что грузовой самолет MD-11 потерпел крушение неподалеку от аэропорта Луисвилла в США
.
"Департамент городской полиции Луисвилла и ряд других ведомств реагируют на сообщения о крушении самолета... Сообщается о пострадавших", - говорится в заявлении.