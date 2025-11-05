МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Европейские элиты отчаянно цепляются за американскую поддержку, используя антироссийскую риторику, потому что осознают шаткость своего положения, завила экс-офицер американских ВВС Карен Квятковски в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
"Факты <…> показывают, как они либо лгут, либо неправильно понимают Россию. Они думают, что Россия придет и, знаете ли, что-то сделает с Европой, верно? Захватит их, оккупирует их земли. <…> Элиты ЕС очень хотят, чтобы Америка продолжала поддерживать их экономически, политически и в военном отношении. Они цепляются за единственную защиту, которая у них есть, — за американский зонтик", — сказала эксперт.
По словам эксперта, именно слабость европейских лидеров приводит к агрессивной риторике в адрес России.
"Настоящая проблема в том, что европейские элиты уходят, знают ли они об этом, чувствуют ли они это, но они уходят. <…> Населению Европы эти элиты ни к чему. Эти элиты бесполезны", — добавила аналитик.