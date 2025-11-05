Рейтинг@Mail.ru
"Они глупы": в США сделали заявление о войне с Россией - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:56 05.11.2025 (обновлено: 02:04 05.11.2025)
https://ria.ru/20251105/ssha-2052866708.html
"Они глупы": в США сделали заявление о войне с Россией
"Они глупы": в США сделали заявление о войне с Россией - РИА Новости, 05.11.2025
"Они глупы": в США сделали заявление о войне с Россией
Европейские элиты отчаянно цепляются за американскую поддержку, используя антироссийскую риторику, потому что осознают шаткость своего положения, завила... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T01:56:00+03:00
2025-11-05T02:04:00+03:00
в мире
россия
европа
америка
карен квятковски
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013932478_0:0:1157:651_1920x0_80_0_0_77fa26eb11e5ca24c3639f5164363b2d.jpg
https://ria.ru/20251103/ukraina-2052598621.html
https://ria.ru/20251104/amerika-2052694794.html
россия
европа
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013932478_89:0:1092:752_1920x0_80_0_0_8e7def5bf671c44c8d8cf97c11804be6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, америка, карен квятковски, евросоюз, нато
В мире, Россия, Европа, Америка, Карен Квятковски, Евросоюз, НАТО
"Они глупы": в США сделали заявление о войне с Россией

Экс-офицер ВВС США Квятковски заявила о тщетности антироссийской истерии Европы

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ и ВС КНДР в освобожденном населенном пункте в Суджанском районе Курской области. Стоп-кадр видео
Военнослужащие ВС РФ и ВС КНДР в освобожденном населенном пункте в Суджанском районе Курской области. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Европейские элиты отчаянно цепляются за американскую поддержку, используя антироссийскую риторику, потому что осознают шаткость своего положения, завила экс-офицер американских ВВС Карен Квятковски в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
«
"Факты <…> показывают, как они либо лгут, либо неправильно понимают Россию. Они думают, что Россия придет и, знаете ли, что-то сделает с Европой, верно? Захватит их, оккупирует их земли. <…> Элиты ЕС очень хотят, чтобы Америка продолжала поддерживать их экономически, политически и в военном отношении. Они цепляются за единственную защиту, которая у них есть, — за американский зонтик", — сказала эксперт.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
В США раскрыли, что задумала НАТО в конфликте на Украине
3 ноября, 10:20
По словам эксперта, именно слабость европейских лидеров приводит к агрессивной риторике в адрес России.
«
"Настоящая проблема в том, что европейские элиты уходят, знают ли они об этом, чувствуют ли они это, но они уходят. <…> Населению Европы эти элиты ни к чему. Эти элиты бесполезны", — добавила аналитик.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе.
Военнослужащие ВС России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
"Изношенная сила": в США сделали провокационное заявление о России
Вчера, 01:01
 
В миреРоссияЕвропаАмерикаКарен КвятковскиЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала