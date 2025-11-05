Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал отношение американцев к новым испытаниям ядерного оружия - РИА Новости, 05.11.2025
00:49 05.11.2025
Опрос показал отношение американцев к новым испытаниям ядерного оружия
Опрос показал отношение американцев к новым испытаниям ядерного оружия
Почти 50% американцев выступают против возобновления США испытаний ядерного оружия, следует из опроса компании YouGov и журнала Economist.
в мире
сша
россия
дональд трамп
дмитрий песков
сша
россия
в мире, сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Почти 50% американцев выступают против возобновления США испытаний ядерного оружия, следует из опроса компании YouGov и журнала Economist.
Согласно опросу, 48% американцев ответили, что решительно или в некоторой степени против возобновления испытаний ядерного оружия военными США, обратную точку зрения высказали 33% опрошенных. Еще 18% затруднились ответить.
Опрос проводился с 31 октября по 3 ноября среди более 1,6 тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около 3,5 процентных пункта.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.
Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд, комментируя заявления Трампа, заявлял, что любые ядерные испытания подорвут международную стабильность и безопасность.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после заявлений американского лидера ранее подчеркнул, что текущий мораторий на испытания ядерного оружия действует.
