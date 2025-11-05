https://ria.ru/20251105/spetsoperatsiya-2052936812.html
Группировка "Днепр" уничтожила до 65 боевиков ВСУ за сутки
Группировка "Днепр" уничтожила до 65 украинских военнослужащих, 12 автомобилей и пять станций РЭБ за сутки, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T12:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Группировка "Днепр" уничтожила до 65 украинских военнослужащих, 12 автомобилей и пять станций РЭБ за сутки, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ
в районах населенных пунктов Никольское, Садовое и Антоновка Херсонской области", - следует из сообщения МО.
В Минобороны уточнили, что уничтожены до 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.