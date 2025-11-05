Группировка "Днепр" уничтожила до 65 боевиков ВСУ за сутки

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Группировка "Днепр" уничтожила до 65 украинских военнослужащих, 12 автомобилей и пять станций РЭБ за сутки, сообщили в среду в Минобороны РФ.

В Минобороны уточнили, что уничтожены до 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.