Российский боец эвакуировал инвалида из зоны боевых действий
Российский боец эвакуировал инвалида из зоны боевых действий - РИА Новости, 05.11.2025
Российский боец эвакуировал инвалида из зоны боевых действий
ДОНЕЦК, 5 ноя
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Российский военный вынес на своих плечах инвалида без ноги из поселка Торское в Краснолиманском районе ДНР, до точки эвакуации из зоны боевых действий ему пришлось проделать путь в восемь километров, рассказала РИА Новости супруга эвакуированного Любовь Шмакова.
"Мы с мужем самые последние уходили. Не было уже никого. Все сгорело. Разведчик с позывным "Змей" и его товарищ нас вывели. Он помогал мужу, на плечах нес. Мы им благодарны очень. Если бы не они, нас бы не было", - сказала Шмакова.
Она добавила, что от поселка до точки эвакуации боец нес ее мужа около восьми километров. После этого им оказали первую помощь и пересадили на квадроцикл для дальнейшей эвакуации в тыл.