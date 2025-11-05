Рейтинг@Mail.ru
Российский боец эвакуировал инвалида из зоны боевых действий
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:00 05.11.2025
Российский боец эвакуировал инвалида из зоны боевых действий
Российский боец эвакуировал инвалида из зоны боевых действий - РИА Новости, 05.11.2025
Российский боец эвакуировал инвалида из зоны боевых действий
Российский военный вынес на своих плечах инвалида без ноги из поселка Торское в Краснолиманском районе ДНР, до точки эвакуации из зоны боевых действий ему... РИА Новости, 05.11.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Российский боец эвакуировал инвалида из зоны боевых действий

Российский военный вынес инвалида без ноги из поселка Торское в ДНР

Российские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Российский военный вынес на своих плечах инвалида без ноги из поселка Торское в Краснолиманском районе ДНР, до точки эвакуации из зоны боевых действий ему пришлось проделать путь в восемь километров, рассказала РИА Новости супруга эвакуированного Любовь Шмакова.
"Мы с мужем самые последние уходили. Не было уже никого. Все сгорело. Разведчик с позывным "Змей" и его товарищ нас вывели. Он помогал мужу, на плечах нес. Мы им благодарны очень. Если бы не они, нас бы не было", - сказала Шмакова.
Она добавила, что от поселка до точки эвакуации боец нес ее мужа около восьми километров. После этого им оказали первую помощь и пересадили на квадроцикл для дальнейшей эвакуации в тыл.
