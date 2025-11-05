Российский боец эвакуировал инвалида из зоны боевых действий

ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Российский военный вынес на своих плечах инвалида без ноги из поселка Торское в Краснолиманском районе ДНР, до точки эвакуации из зоны боевых действий ему пришлось проделать путь в восемь километров, рассказала РИА Новости супруга эвакуированного Любовь Шмакова.

"Мы с мужем самые последние уходили. Не было уже никого. Все сгорело. Разведчик с позывным "Змей" и его товарищ нас вывели. Он помогал мужу, на плечах нес. Мы им благодарны очень. Если бы не они, нас бы не было", - сказала Шмакова.