Российский боец рассказал, как животные помогают разведчикам
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
02:53 05.11.2025
Российский боец рассказал, как животные помогают разведчикам
Животные нередко помогают расчётам беспилотников РФ выявлять жилые блиндажи ВСУ, рассказал РИА Новости оператор FPV-дрона Южного военного округа, военный...
2025-11-05T02:53:00+03:00
2025-11-05T02:53:00+03:00
Российский боец рассказал, как животные помогают разведчикам

Животные помогают российским расчетам беспилотников выявлять жилые блиндажи ВСУ

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкВоеннослужащий подготавливает FPV-дрон к боевому вылету
Военнослужащий подготавливает FPV-дрон к боевому вылету - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Военнослужащий подготавливает FPV-дрон к боевому вылету. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 ноя — РИА Новости. Животные нередко помогают расчётам беспилотников РФ выявлять жилые блиндажи ВСУ, рассказал РИА Новости оператор FPV-дрона Южного военного округа, военный разведчик с позывным "Сид".
"Вот это тоже наши помощники, четвероногие — кошки, собаки. Они ночью очень часто ходят возле блиндажей, где как раз сидят ВСУ. Мы так вычисляем жилые блиндажи. Если они там часто крутятся, значит, там кто-то есть. Потом отрабатываем по ним", — сказал разведчик.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Российские военные уничтожили пункт дислокации резервов третьей бригады ВСУ
Вчера, 06:42
По словам оператора, наблюдение за поведением животных позволяет точнее определять места сосредоточения личного состава противника и выбирать оптимальное время для удара, что повышает эффективность работы беспилотных расчётов и снижает риски для собственных подразделений.
В среду в РФ отмечается День военного разведчика.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
