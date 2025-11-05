Российский боец рассказал, как животные помогают разведчикам

ДОНЕЦК, 5 ноя — РИА Новости. Животные нередко помогают расчётам беспилотников РФ выявлять жилые блиндажи ВСУ, рассказал РИА Новости оператор FPV-дрона Южного военного округа, военный разведчик с позывным "Сид".
"Вот это тоже наши помощники, четвероногие — кошки, собаки. Они ночью очень часто ходят возле блиндажей, где как раз сидят ВСУ. Мы так вычисляем жилые блиндажи. Если они там часто крутятся, значит, там кто-то есть. Потом отрабатываем по ним", — сказал разведчик.
По словам оператора, наблюдение за поведением животных позволяет точнее определять места сосредоточения личного состава противника и выбирать оптимальное время для удара, что повышает эффективность работы беспилотных расчётов и снижает риски для собственных подразделений.
В среду в РФ отмечается День военного разведчика.
