В Белгородской области задержали сбежавшего из-под ареста рядового

БЕЛГОРОД, 5 ноя - РИА Новости. Рядовой Алексей Кострикин, сбежавший из-под ареста после обвинения в тяжких преступлениях, задержан на территории Белгородской области и доставлен в военный следственный отдел СК России по Белгородскому гарнизону, сообщает СУСК РФ по региону.
СУ СК сообщал 31 октября, что следственные органы возбудили уголовное дело в отношении рядового Алексея Кострикина, который обвиняется в убийстве и изнасиловании в селе Новая Таволжанка Белгородской области. Днем позже глава области Вячеслав Гладков рассказал, что военнослужащий совершил побег из-под охраны, и поручил усилить патрулирование.
"Следствием установлено, что в октябре 2025 года Кострикин, находясь в поселке Новая Таволжанка Белгородской области, совершил убийство владельца дома, затем изнасиловал его супругу и скрылся с места преступления. Кострикин задержан на территории Белгородской области, он доставлен в военный следственный отдел СК России по Белгородскому гарнизону. Фигурант допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления, также проверяется его причастность к убийству 3 ноября 2025 года жителя Новой Таволжанки", - говорится на сайте СУСК.
Отмечается, что военными следственными органами СК РФ расследуется уголовное дело в отношении рядового Алексея Кострикина, которого обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. "е" ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 131 УК РФ (убийство и изнасилование).