В Белгородской области задержали сбежавшего из-под ареста рядового

БЕЛГОРОД, 5 ноя - РИА Новости. Рядовой Алексей Кострикин, сбежавший из-под ареста после обвинения в тяжких преступлениях, задержан на территории Белгородской области и доставлен в военный следственный отдел СК России по Белгородскому гарнизону, сообщает СУСК РФ по региону.