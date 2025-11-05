Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области задержали сбежавшего из-под ареста рядового - РИА Новости, 05.11.2025
16:03 05.11.2025
В Белгородской области задержали сбежавшего из-под ареста рядового
В Белгородской области задержали сбежавшего из-под ареста рядового - РИА Новости, 05.11.2025
В Белгородской области задержали сбежавшего из-под ареста рядового
Рядовой Алексей Кострикин, сбежавший из-под ареста после обвинения в тяжких преступлениях, задержан на территории Белгородской области и доставлен в военный... РИА Новости, 05.11.2025
происшествия
россия
белгородская область
вячеслав гладков
следственный комитет россии (ск рф)
россия
белгородская область
происшествия, россия, белгородская область, вячеслав гладков, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Следственный комитет России (СК РФ)
В Белгородской области задержали сбежавшего из-под ареста рядового

СК задержал сбежавшего из-под ареста рядового Кострикина

БЕЛГОРОД, 5 ноя - РИА Новости. Рядовой Алексей Кострикин, сбежавший из-под ареста после обвинения в тяжких преступлениях, задержан на территории Белгородской области и доставлен в военный следственный отдел СК России по Белгородскому гарнизону, сообщает СУСК РФ по региону.
СУ СК сообщал 31 октября, что следственные органы возбудили уголовное дело в отношении рядового Алексея Кострикина, который обвиняется в убийстве и изнасиловании в селе Новая Таволжанка Белгородской области. Днем позже глава области Вячеслав Гладков рассказал, что военнослужащий совершил побег из-под охраны, и поручил усилить патрулирование.
"Следствием установлено, что в октябре 2025 года Кострикин, находясь в поселке Новая Таволжанка Белгородской области, совершил убийство владельца дома, затем изнасиловал его супругу и скрылся с места преступления. Кострикин задержан на территории Белгородской области, он доставлен в военный следственный отдел СК России по Белгородскому гарнизону. Фигурант допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления, также проверяется его причастность к убийству 3 ноября 2025 года жителя Новой Таволжанки", - говорится на сайте СУСК.
Отмечается, что военными следственными органами СК РФ расследуется уголовное дело в отношении рядового Алексея Кострикина, которого обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. "е" ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 131 УК РФ (убийство и изнасилование).
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Двое заключенных, сбежавших из СИЗО-1, заплатят более 190 тысяч рублей
ПроисшествияРоссияБелгородская областьВячеслав ГладковСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
