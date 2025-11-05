ВАРШАВА, 5 ноя — РИА Новости. Страны Европейского союза работают над созданием "военного Шенгена" для быстрого перемещения большого количества войск и военной техники, передает радиостанция Страны Европейского союза работают над созданием "военного Шенгена" для быстрого перемещения большого количества войск и военной техники, передает радиостанция RMF FM

« "Европейская комиссия представит 19 ноября документ о военной мобильности ЕС , то есть об эффективном перемещении больших объемов техники, личного состава, средств военного снабжения в странах ЕС", — говорится в сообщении.

Отмечается, что чиновники в Еврокомиссии охотно говорят о "военном Шенгене", ссылаясь на отмену пограничного контроля при передвижении людей. Речь идет о создании зоны военной мобильности с общими правилами и процедурами, а также сетью наземных коридоров, аэропортов и морских портов "на случай войны или серьезного кризиса".

По данным радиостанции, чиновники обеспокоены тем, что европейские мосты, автомобильные и железные дороги не подходят для быстрого перемещения танков, военнослужащих и снабжения.

"В случае транспортировки танков с запада на восточный фланг они могут застрять в туннелях и погрязнут в сложной бюрократии, а мосты не выдержат проезда этих машин", — говорится в сообщении.

О желании создать "военный Шенген" ранее заявлял глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк. Он призывал заранее "подготовить театр" потенциальных военных действий на случай возможного применения пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , комментируя эти заявления, сказал, что в Европе не желают прислушиваться к озабоченностям России по безопасности и игнорируют принцип неделимости безопасности.