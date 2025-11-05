Полиция и протестующие у здания Скупщины в Белграде, Сербия. Архивное фото

© AP Photo / Marko Drobnjakovic Полиция и протестующие у здания Скупщины в Белграде, Сербия

Полиция разделяет сторонников и противников властей на акции в Сербии

БЕЛГРАД, 5 ноя - РИА Новости. Усиленные кордоны полиции в тяжелой экипировке разделяют массовые собрания сторонников и противников властей вечером в среду перед зданием скупщины (парламента) Сербии, передает корреспондент РИА Новости.

Дияна Хрка, мать погибшего при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года 27-летнего Стефана Хрка, проводит у скупщины голодовку с воскресенья. Вечером в среду студенты и поддерживающие их граждане стали массово собираться у ее палатки перед ограждением парламента.

На расстоянии в несколько десятках метров, в палаточном лагере "Чациленд" на площади перед скупщиной, сторонники властей тем временем готовятся встречать своих единомышленников, несколько дней назад вышедших пешком из Косово и Метохии.

С обеих сторон собрались по нескольку тысяч человек, они продолжают прибывать.

Полиция выставила и усиливает кордоны перед металлическим ограждением, разделяющим две группы граждан. С 17.00 появляется все больше тяжело экипированных сотрудников полиции и жандармерии в шлемах и со щитами, которые оцепили подходы к парламенту. Также перекрыты прилегающие улицы Кнеза Милоша и Таковска.

Сторонники властей в "Чациленде" громко включают патриотические песни, их оппоненты собрались у ограждения, свистят, шумят и скандируют антиправительственные лозунги.

Президент Сербии Александр Вучич вечером в воскресенье в телеэфире обвинил протестующих в нападении 2 ноября с применением пиротехники на лагерь его сторонников "Чациленд" у скупщины. По его словам, нападения на его сторонников и "Чациленд" были ожидаемыми, необходимо сохранить спокойствие и порядок. В ночь на понедельник он заявил о том, что участники протеста у скупщины Сербии находятся в контакте с посольством США

Полиция Сербии сообщила, что задержала в ночь на понедельник 37 подозреваемых в участии в беспорядках у парламента в Белграде . Был задержан и оппозиционный активист Владимир Штимац по подозрению в организации беспорядков и подстрекательстве граждан в нападениях на сторонников властей и полицию, в понедельник суд сначала освободил его, затем он прошел осмотр врачей и опять был задержан, потом его снова выпустили.

Протесты студентов и оппозиции начались в 2024 году в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Наиболее крупные акции и столкновения протестующих с полицией произошли 15 марта и 28 июня. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа этого года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.