Сторонники и противники властей вышли на акции протеста в Сербии
21:43 05.11.2025 (обновлено: 23:11 05.11.2025)
Сторонники и противники властей вышли на акции протеста в Сербии
Сторонники и противники властей вышли на акции протеста в Сербии - РИА Новости, 05.11.2025
Сторонники и противники властей вышли на акции протеста в Сербии
В Сербии сторонники и противники властей вышли на акции протеста у здания парламента.
в мире
сербия
сша
александр вучич
Сторонники и противники властей вышли на акции протеста в Сербии

У сербской Скупщины собралось 47,5 тыс сторонников властей и 2,6 тыс противников

Флаг Сербии. Архивное фото
БЕЛГРАД, 5 ноя — РИА Новости. В Сербии сторонники и противники властей вышли на акции протеста у здания парламента.
"По оценкам полиции, на согласованном массовом собрании присутствует около 47,5 тысячи граждан. <...> Собрание проходит мирно, без нарушений общественного порядка со стороны участников и без инцидентов и пострадавших. В то же время на углу улиц Таковской и бульвара Краля Александра собрались и участники несогласованной акции для оказания поддержки Дияне Хрка. По оценкам полиции, там собралось около 2,6 тысячи граждан", — говорится в сообщении МВД.
Как передает корреспондент РИА Новости, полиция выставила и усиливает кордоны перед металлическим ограждением, разделяющим две группы. С 17:00 несколько кордонов тяжело экипированных силовиков оцепили подходы к парламенту. Также перекрыты прилегающие улицы Кнеза Милоша и Таковска.
Вулин назвал единственный способ остановить ущерб от НКО в Сербии
Вчера, 05:10
Вулин назвал единственный способ остановить ущерб от НКО в Сербии
Вчера, 05:10
Сторонники властей в "Чациленде" проводят митинг, громко включают патриотические песни. Их оппоненты собрались у ограждения, свистят, шумят и скандируют антиправительственные лозунги.

Протесты в Сербии

На прошлой неделе мать погибшего при обрушении железнодорожного вокзала в Нови-Саде 1 ноября 2024 года Стефана Хрка начала голодовку перед зданием сербского парламента. Вечером к ней присоединились студенты и поддерживающие их жители столицы. В то же время сторонники властей собрались в палаточном лагере в Пионерском парке. В результате начались столкновения. Полицейские задержали 37 человек.
Президент Александр Вучич обвинил участников акции в нападении на лагерь его сторонников и в контактах с посольством США. Он также призвал сохранять спокойствие и порядок.
Массовые протесты студентов и оппозиции продолжаются в Сербии спустя уже год после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, при котором погибли 15 человек. Их участники требуют публикации полной документации по реконструкции вокзала, уголовной ответственности для причастных к трагедии чиновников и освобождения от преследования всех задержанных на протестах. Часто протестующие блокируют дороги и вступают в столкновения с полицией.
Прокуратура Сербии обвинила Вучича в превышении полномочий
Вчера, 13:52
Прокуратура Сербии обвинила Вучича в превышении полномочий
Вчера, 13:52
 
