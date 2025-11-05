Сторонники и противники властей вышли на акции протеста в Сербии

«

"По оценкам полиции, на согласованном массовом собрании присутствует около 47,5 тысячи граждан. <...> Собрание проходит мирно, без нарушений общественного порядка со стороны участников и без инцидентов и пострадавших. В то же время на углу улиц Таковской и бульвара Краля Александра собрались и участники несогласованной акции для оказания поддержки Дияне Хрка. По оценкам полиции, там собралось около 2,6 тысячи граждан", — говорится в сообщении МВД.