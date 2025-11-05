Самолет ВС Судана разбился в Западном Кордофане

"Во время выполнения задания по доставке грузов для полевых частей 22-й пехотной дивизии в Бабанусе у самолёта внезапно возникла техническая неисправность в правом крыле. В результате самолёт потерял равновесие, загорелся и упал к западу от позиции дивизии, в десятках километров от неё", - отметили в дивизии. Там указали, что, "несмотря на опасность, экипаж проявил исключительный героизм, уведя самолёт от позиций военных, прежде чем тот потерпел крушение, и весь экипаж погиб".