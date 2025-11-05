Рейтинг@Mail.ru
Самолет ВС Судана разбился в Западном Кордофане - РИА Новости, 05.11.2025
17:33 05.11.2025
Самолет ВС Судана разбился в Западном Кордофане
Самолет ВС Судана разбился в Западном Кордофане
Военно-транспортный самолет вооруженных сил Судана Ил разбился в Западном Кордофане из-за возникших проблем в правом крыле, а не поражения силами ПВО... РИА Новости, 05.11.2025
в мире
судан
ил-76
судан
в мире, судан, ил-76
В мире, Судан, Ил-76
Самолет ВС Судана разбился в Западном Кордофане

В Судане потерпел крушение военно-транспортный самолет

© РИА Новости / Денис Малков Флаг Судана
Флаг Судана - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Денис Малков
Флаг Судана. Архивное фото
ДОХА, 5 ноя - РИА Новости. Военно-транспортный самолет вооруженных сил Судана Ил разбился в Западном Кордофане из-за возникших проблем в правом крыле, а не поражения силами ПВО повстанцев, говорится в поступившем РИА Новости заявлении 22-й дивизии суданской армии.
Ранее мятежники из Сил быстрого реагирования (СБР) заявили, что сбили военно-транспортный самолет суданской армии типа Ил в небе над провинцией Западный Кордофан в Судане.
"Во время выполнения задания по доставке грузов для полевых частей 22-й пехотной дивизии в Бабанусе у самолёта внезапно возникла техническая неисправность в правом крыле. В результате самолёт потерял равновесие, загорелся и упал к западу от позиции дивизии, в десятках километров от неё", - отметили в дивизии. Там указали, что, "несмотря на опасность, экипаж проявил исключительный героизм, уведя самолёт от позиций военных, прежде чем тот потерпел крушение, и весь экипаж погиб".
В дивизии не уточнили, сколько человек находились на борту и кто входил в состав экипажа.
Это третий самолет Ил-76, который суданская армия потеряла за последний год и за все время военного конфликта с повстанцами. В октябре 2024 года мятежники подбили Ил-76, на борту которого, предположительно, находились иностранцы.
Грузовой самолет MD-11 потерпел крушение после вылета из аэропорта Луисвилла - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Число погибших при крушении самолета в Кентукки достигло семи
В миреСуданИл-76
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
