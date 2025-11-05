https://ria.ru/20251105/samolet-2053010311.html
Число погибших при крушении самолета в штате Кентукки возросло до девяти
Число погибших в результате крушения грузового самолета в американском штате Кентукки возросло до девяти, сообщил губернатор штата Энди Бешир. РИА Новости, 05.11.2025
в мире
кентукки
энди бешир
ups
кентукки
2025
в мире, кентукки, энди бешир, ups
