Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при крушении самолета в штате Кентукки возросло до девяти - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/samolet-2053010311.html
Число погибших при крушении самолета в штате Кентукки возросло до девяти
Число погибших при крушении самолета в штате Кентукки возросло до девяти - РИА Новости, 05.11.2025
Число погибших при крушении самолета в штате Кентукки возросло до девяти
Число погибших в результате крушения грузового самолета в американском штате Кентукки возросло до девяти, сообщил губернатор штата Энди Бешир. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T17:00:00+03:00
2025-11-05T17:00:00+03:00
в мире
кентукки
энди бешир
ups
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052899162_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5485207125c80c98faa5a20ab471ee4e.jpg
https://ria.ru/20251105/krushenie-2052930788.html
кентукки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052899162_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_0fff2fa506695dc6ecedb127fcc854b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кентукки, энди бешир, ups
В мире, Кентукки, Энди Бешир, UPS
Число погибших при крушении самолета в штате Кентукки возросло до девяти

Число погибших при крушении самолета в штате Кентукки достигло девяти

© AP Photo / Jon CherryГрузовой самолет MD-11 потерпел крушение после вылета из аэропорта Луисвилла, штат Кентукки, США
Грузовой самолет MD-11 потерпел крушение после вылета из аэропорта Луисвилла, штат Кентукки, США - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© AP Photo / Jon Cherry
Грузовой самолет MD-11 потерпел крушение после вылета из аэропорта Луисвилла, штат Кентукки, США
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате крушения грузового самолета в американском штате Кентукки возросло до девяти, сообщил губернатор штата Энди Бешир.
Ранее губернатор сообщал о семи погибших.
"Кентукки, новые душераздирающие новости из Луисвилла. Число погибших возросло как минимум до девяти и, возможно, их число увеличится", - написал Бешир в социальной сети X.
Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило РИА Новости, что грузовой самолет MD-11 потерпел крушение после вылета из аэропорта Луисвилла. Компания UPS ранее сообщила агентству, что на борту самолета было три члена экипажа.
Кадры крушения самолета в Кентукки - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Момент крушения самолета в Кентукки сняли на видео
Вчера, 11:46
 
В миреКентуккиЭнди БеширUPS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала