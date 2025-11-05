https://ria.ru/20251105/samolet-2052982303.html
В Шереметьево после техпроблем сел летевший из Ставрополя самолет
В Шереметьево после техпроблем сел летевший из Ставрополя самолет - РИА Новости, 05.11.2025
В Шереметьево после техпроблем сел летевший из Ставрополя самолет
Пассажирский Boeing 737-800 сообщением Ставрополь – Москва благополучно приземлился в аэропорту "Шереметьево" после технических проблем с гидросистемой,... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T15:19:00+03:00
2025-11-05T15:19:00+03:00
2025-11-05T15:51:00+03:00
происшествия
ставрополь
москва
шереметьево (аэропорт)
boeing 737-800
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153145/62/1531456288_0:61:3086:1797_1920x0_80_0_0_43a495a444294044aaea73aca78a2628.jpg
https://ria.ru/20250714/vertolet-2029024005.html
ставрополь
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153145/62/1531456288_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_6663732fa04cb6dcf7bb56297e4ca301.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставрополь, москва, шереметьево (аэропорт), boeing 737-800
Происшествия, Ставрополь, Москва, Шереметьево (аэропорт), Boeing 737-800
В Шереметьево после техпроблем сел летевший из Ставрополя самолет
Летевший из Ставрополя самолет сел в Шереметьево после проблем с гидросистемой