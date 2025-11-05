Рейтинг@Mail.ru
В Шереметьево после техпроблем сел летевший из Ставрополя самолет - РИА Новости, 05.11.2025
15:19 05.11.2025 (обновлено: 15:51 05.11.2025)
https://ria.ru/20251105/samolet-2052982303.html
В Шереметьево после техпроблем сел летевший из Ставрополя самолет
В Шереметьево после техпроблем сел летевший из Ставрополя самолет
Пассажирский Boeing 737-800 сообщением Ставрополь – Москва благополучно приземлился в аэропорту "Шереметьево" после технических проблем с гидросистемой,... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T15:19:00+03:00
2025-11-05T15:51:00+03:00
происшествия
ставрополь
москва
шереметьево (аэропорт)
boeing 737-800
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153145/62/1531456288_0:61:3086:1797_1920x0_80_0_0_43a495a444294044aaea73aca78a2628.jpg
https://ria.ru/20250714/vertolet-2029024005.html
ставрополь
москва
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
происшествия, ставрополь, москва, шереметьево (аэропорт), boeing 737-800
Происшествия, Ставрополь, Москва, Шереметьево (аэропорт), Boeing 737-800
В Шереметьево после техпроблем сел летевший из Ставрополя самолет

Летевший из Ставрополя самолет сел в Шереметьево после проблем с гидросистемой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 737
Самолет Boeing 737 - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Самолет Boeing 737. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Пассажирский Boeing 737-800 сообщением Ставрополь – Москва благополучно приземлился в аэропорту "Шереметьево" после технических проблем с гидросистемой, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В аэропорту "Шереметьево" в 15.00 штатно сел Boeing 737-800 рейсом СтавропольМосква после отказа зеленой гидросистемы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, обстоятельства инцидента выясняются.
На борту воздушного судна, по предварительной информации, находились 150 человек.
ПроисшествияСтавропольМоскваШереметьево (аэропорт)Boeing 737-800
 
 
Заголовок открываемого материала