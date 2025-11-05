Рейтинг@Mail.ru
На борту разбившегося в Кентукки самолета находились три члена экипажа - РИА Новости, 05.11.2025
02:37 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/samolet-2052868912.html
На борту разбившегося в Кентукки самолета находились три члена экипажа
На борту разбившегося в Кентукки самолета находились три члена экипажа - РИА Новости, 05.11.2025
На борту разбившегося в Кентукки самолета находились три члена экипажа
Компания UPS сообщила на своем сайте, что на борту грузового самолета, потерпевшего крушение в городе Луисвилл американского штата Кентукки, находились три... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T02:37:00+03:00
2025-11-05T02:37:00+03:00
https://ria.ru/20250225/samolet-2001597948.html
На борту разбившегося в Кентукки самолета находились три члена экипажа

На борту разбившегося в Луисвилле самолета MD-11 находились три члена экипажа

© AP Photo / Susan WalshСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Сотрудники полиции. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Компания UPS сообщила на своем сайте, что на борту грузового самолета, потерпевшего крушение в городе Луисвилл американского штата Кентукки, находились три члена экипажа, данные о пострадавших пока не подтверждены.
"Приблизительно в 17.20 (01.20 мск - ред.) рейс 2976 компании UPS из Луисвилла в Гонолулу, MD-11 с тремя членами экипажа на борту попал в аварию в Луисвилле. Пока мы не подтвердили информацию о пострадавших", - сообщает компания.
Пассажирский самолет едва не столкнулся с частным джетом в США - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
В США чуть не столкнулись пассажирский и частный самолеты
25 февраля, 22:46
 
