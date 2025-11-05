https://ria.ru/20251105/saldo-2052946986.html
Два человека ранены в результате обстрелов ВСУ в Херсонской области
Два человека ранены в результате обстрелов ВСУ в Херсонской области
Два человека получили ранения в результате обстрелов ВСУ территории Херсонской области в праздничные дни, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 05.11.2025
