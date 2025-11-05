Рейтинг@Mail.ru
Два человека ранены в результате обстрелов ВСУ в Херсонской области
12:48 05.11.2025
Два человека ранены в результате обстрелов ВСУ в Херсонской области
Два человека получили ранения в результате обстрелов ВСУ территории Херсонской области в праздничные дни, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
каховка
новая каховка
херсонская область
каховка
новая каховка
херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, каховка, новая каховка
Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Каховка, Новая Каховка
Два человека ранены в результате обстрелов ВСУ в Херсонской области

Сальдо: два человека ранены в результате обстрелов ВСУ в Херсонской области

Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Два человека получили ранения в результате обстрелов ВСУ территории Херсонской области в праздничные дни, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"В праздничные дни киевские боевики продолжали террористические обстрелы мирных городов и сёл левобережья Херсонской области. В Железном Порту ранены супруги — 55-летний мужчина и 53-летняя женщина. Пострадавшие доставлены на лечение в Скадовскую ЦРБ", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что ВСУ нанесли удары и по другим территориям: Алешкам, Великой Лепетихе, Казачьим Лагерям, Каховке, Князе-Григорьевке, Малой Лепетихе, Новой Каховке, Новой Маячке, Пролетарке, Тополевке и Корсунке.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
ВС России отбили 12 контратак ВСУ в районе Красноармейска
Херсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныКаховкаНовая Каховка
 
 
