Шатдаун уже влияет на американский фондовый рынок, заявил Трамп - РИА Новости, 05.11.2025
16:42 05.11.2025 (обновлено: 16:43 05.11.2025)
Шатдаун уже влияет на американский фондовый рынок, заявил Трамп
Приостановка работы правительства Соединенных Штатов уже оказывает влияние на американский фондовый рынок, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 05.11.2025
Шатдаун уже влияет на американский фондовый рынок, заявил Трамп

Трамп заявил о влиянии шатдауна правительства на американский фондовый рынок

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Приостановка работы правительства Соединенных Штатов уже оказывает влияние на американский фондовый рынок, заявил президент США Дональд Трамп.
"Это немного влияет на фондовый рынок", - сказал Трамп во время завтрака с сенаторами-республиканцами.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Трамп признал, что нынешний шатдаун стал самым продолжительным в истории
