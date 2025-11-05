https://ria.ru/20251105/rynok-2053002161.html
Шатдаун уже влияет на американский фондовый рынок, заявил Трамп
Приостановка работы правительства Соединенных Штатов уже оказывает влияние на американский фондовый рынок, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 05.11.2025
