Добровольцы РПЦ передали нуждающимся в Донецке более ста тонн воды

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Добровольцы Русской православной церкви адресно передали нуждающимся в Донецке более 100 тонн воды, рассказал председатель Синодального отдела Русской православной церкви по благотворительности протоиерей Михаил Потокин.

Пресс-конференция посвящена предстоящему XII Общецерковному съезду по социальному служению, который состоится 8-11 ноября. Это крупнейший форум Русской православной церкви в сфере благотворительности. Ожидается, что его откроет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Форум соберет более 1000 человек: руководители социальных отделов епархий, координаторы добровольческих служб, сестры милосердия, представители благотворительных организаций.