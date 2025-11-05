https://ria.ru/20251105/rpts-2052984934.html
Добровольцы РПЦ передали нуждающимся в Донецке более ста тонн воды
Добровольцы РПЦ передали нуждающимся в Донецке более ста тонн воды - РИА Новости, 05.11.2025
Добровольцы РПЦ передали нуждающимся в Донецке более ста тонн воды
Добровольцы Русской православной церкви адресно передали нуждающимся в Донецке более 100 тонн воды, рассказал председатель Синодального отдела Русской... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T15:34:00+03:00
2025-11-05T15:34:00+03:00
2025-11-05T15:35:00+03:00
религия
донецк
михаил потокин (протоиерей)
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960316642_0:212:2047:1363_1920x0_80_0_0_7cce9c76a134426e72af82c33a227375.jpg
https://ria.ru/20251031/rossiya-2052083013.html
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960316642_0:20:2047:1555_1920x0_80_0_0_9f312338a1f6d82e3203d6c4b7b18fa2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, михаил потокин (протоиерей), русская православная церковь
Религия, Донецк, Михаил Потокин (протоиерей), Русская православная церковь
Добровольцы РПЦ передали нуждающимся в Донецке более ста тонн воды
Потокин: добровольцы РПЦ передали нуждающимся в Донецке более 100 тонн воды
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Добровольцы Русской православной церкви адресно передали нуждающимся в Донецке более 100 тонн воды, рассказал председатель Синодального отдела Русской православной церкви по благотворительности протоиерей Михаил Потокин.
"Привезти, раздать с грузовика – это одно. А наши добровольцы берут эту воду и разносят по адресам, где есть люди немощные, инвалиды - те, которые не могут сами воду себе принести, им тяжело даже поднимать её. На сегодняшний день более 100 тонн воды питьевой мы в Донецк
бесплатно привезли, раздали людям адресно", - сказал отец Михаил Потокин
, выступая в среду на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Как отметил заместитель руководителя Патриаршей гуманитарной миссии РПЦ
диакон Игорь Куликов, другая актуальная проблема в Донецке на фоне прошедшего жаркого лета – нехватка технической воды, и в этом вопросе церковь тоже старается помочь нуждающимся. Все это, добавил он, а также помощь с лекарствами и другие вопросы, относится к теме патронажной помощи на дому – одному из направлений, которым занимается церковь.
Пресс-конференция посвящена предстоящему XII Общецерковному съезду по социальному служению, который состоится 8-11 ноября. Это крупнейший форум Русской православной церкви в сфере благотворительности. Ожидается, что его откроет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Форум соберет более 1000 человек: руководители социальных отделов епархий, координаторы добровольческих служб, сестры милосердия, представители благотворительных организаций.