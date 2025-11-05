Рейтинг@Mail.ru
Добровольцы РПЦ передали нуждающимся в Донецке более ста тонн воды - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:34 05.11.2025 (обновлено: 15:35 05.11.2025)
https://ria.ru/20251105/rpts-2052984934.html
Добровольцы РПЦ передали нуждающимся в Донецке более ста тонн воды
Добровольцы РПЦ передали нуждающимся в Донецке более ста тонн воды - РИА Новости, 05.11.2025
Добровольцы РПЦ передали нуждающимся в Донецке более ста тонн воды
Добровольцы Русской православной церкви адресно передали нуждающимся в Донецке более 100 тонн воды, рассказал председатель Синодального отдела Русской... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T15:34:00+03:00
2025-11-05T15:35:00+03:00
религия
донецк
михаил потокин (протоиерей)
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960316642_0:212:2047:1363_1920x0_80_0_0_7cce9c76a134426e72af82c33a227375.jpg
https://ria.ru/20251031/rossiya-2052083013.html
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960316642_0:20:2047:1555_1920x0_80_0_0_9f312338a1f6d82e3203d6c4b7b18fa2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, михаил потокин (протоиерей), русская православная церковь
Религия, Донецк, Михаил Потокин (протоиерей), Русская православная церковь
Добровольцы РПЦ передали нуждающимся в Донецке более ста тонн воды

Потокин: добровольцы РПЦ передали нуждающимся в Донецке более 100 тонн воды

© Фото : предоставлено Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению РПЦПротоиерей Михаил Потокин
Протоиерей Михаил Потокин - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото : предоставлено Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ
Протоиерей Михаил Потокин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Добровольцы Русской православной церкви адресно передали нуждающимся в Донецке более 100 тонн воды, рассказал председатель Синодального отдела Русской православной церкви по благотворительности протоиерей Михаил Потокин.
"Привезти, раздать с грузовика – это одно. А наши добровольцы берут эту воду и разносят по адресам, где есть люди немощные, инвалиды - те, которые не могут сами воду себе принести, им тяжело даже поднимать её. На сегодняшний день более 100 тонн воды питьевой мы в Донецк бесплатно привезли, раздали людям адресно", - сказал отец Михаил Потокин, выступая в среду на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Как отметил заместитель руководителя Патриаршей гуманитарной миссии РПЦ диакон Игорь Куликов, другая актуальная проблема в Донецке на фоне прошедшего жаркого лета – нехватка технической воды, и в этом вопросе церковь тоже старается помочь нуждающимся. Все это, добавил он, а также помощь с лекарствами и другие вопросы, относится к теме патронажной помощи на дому – одному из направлений, которым занимается церковь.
Пресс-конференция посвящена предстоящему XII Общецерковному съезду по социальному служению, который состоится 8-11 ноября. Это крупнейший форум Русской православной церкви в сфере благотворительности. Ожидается, что его откроет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Форум соберет более 1000 человек: руководители социальных отделов епархий, координаторы добровольческих служб, сестры милосердия, представители благотворительных организаций.
Тыквы с огнем внутри на праздновании Хэллоуина - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
В РПЦ отметили опасное влияние западных идей на примере Хэллоуина
31 октября, 14:16
 
РелигияДонецкМихаил Потокин (протоиерей)Русская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала