Россотрудничество в Молдавии работает в плановом режиме

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россотрудничество в Молдавии на фоне одобрения правительством республики соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров работает в плановом режиме и следит за развитием событий, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства.