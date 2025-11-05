Россотрудничество в Молдавии работает в плановом режиме

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россотрудничество в Молдавии на фоне одобрения правительством республики соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров работает в плановом режиме и следит за развитием событий, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства.
"Следим за развитием событий, работаем в плановом режиме", - сказали агентству в Россотрудничестве.
МИД Молдавии сообщил 13 февраля, что в одностороннем порядке расторг соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр культуры и науки должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Молдавия не направляла России официального уведомления о расторжении межправительственного соглашения о культурных центрах.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.