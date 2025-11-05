Рейтинг@Mail.ru
Россия ответит на ядерные испытания участников ДВЗЯИ, заявил Путин - РИА Новости, 05.11.2025
17:20 05.11.2025
Россия ответит на ядерные испытания участников ДВЗЯИ, заявил Путин
Россия ответит на ядерные испытания участников ДВЗЯИ, заявил Путин - РИА Новости, 05.11.2025
Россия ответит на ядерные испытания участников ДВЗЯИ, заявил Путин
Россия будет вынуждена предпринять соответствующие действия, если участники ДВЗЯИ (Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний) решат провести ядерные РИА Новости, 05.11.2025
Россия ответит на ядерные испытания участников ДВЗЯИ, заявил Путин

Путин: Россия примет ответные меры на ядерные испытания участников ДВЗЯИ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ
Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россия будет вынуждена предпринять соответствующие действия, если участники ДВЗЯИ (Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний) решат провести ядерные испытания, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вместе с тем, действительно, еще в послании Федеральному собранию в 2023 году мной было сказано, что в случае, если Соединённые Штаты, либо другие государства, участники соответствующего договора (ДВЗЯИ - ред.) проведут такие (ядерные - ред.) испытания, то и Россия тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
США наращивают стратегические наступательные вооружения, заявил Белоусов
