Путин призвал не раздувать мелкие противоречия внутри России
Путин призвал не раздувать мелкие противоречия внутри России - РИА Новости, 05.11.2025
Путин призвал не раздувать мелкие противоречия внутри России
Нельзя раздувать любые, даже мелкие противоречия внутри России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T22:30:00+03:00
2025-11-05T22:30:00+03:00
2025-11-05T22:30:00+03:00
Путин призвал не раздувать мелкие противоречия внутри России
Путин: нельзя раздувать любые, даже мелкие противоречия внутри России
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Нельзя раздувать любые, даже мелкие противоречия внутри России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы не имеем права, особенно сегодня, раздувать любые, даже, казалось бы, мелкие противоречия", - сказал глава государства в ходе заседания совета по межнациональным отношениям.
Путин
добавил, что в межнациональных отношениях нет маленьких конфликтов и маленьких задач.
"На все нужно обращать внимание, реагировать быстро, профессионально, тонко, с любовью и уважением к интересам всех людей", - заключил глава государства.