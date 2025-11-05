https://ria.ru/20251105/rossija-2053017654.html
Путин заявил, что у России нет планов отойти от обязательств по ДВЗЯО
Путин заявил, что у России нет планов отойти от обязательств по ДВЗЯО - РИА Новости, 05.11.2025
Путин заявил, что у России нет планов отойти от обязательств по ДВЗЯО
Планов отойти от обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний у России нет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.11.2025
