Россия придерживается договора о запрете ядерных испытаний, заявил Путин
Россия придерживается договора о запрете ядерных испытаний, заявил Путин - РИА Новости, 05.11.2025
Россия придерживается договора о запрете ядерных испытаний, заявил Путин
Россия всегда неукоснительно придерживается и придерживалась Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, планов отойти от этих обязательств нет,... РИА Новости, 05.11.2025
Россия придерживается договора о запрете ядерных испытаний, заявил Путин
Путин заявил о неукоснительном следовании Россией обязательств по ДВЗЯИ