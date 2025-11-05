Рейтинг@Mail.ru
Россия придерживается договора о запрете ядерных испытаний, заявил Путин
17:16 05.11.2025
Россия придерживается договора о запрете ядерных испытаний, заявил Путин
2025-11-05T17:16:00+03:00
2025-11-05T17:16:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
россия
в мире, россия, владимир путин, межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
В мире, Россия, Владимир Путин, межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
Россия придерживается договора о запрете ядерных испытаний, заявил Путин

Путин заявил о неукоснительном следовании Россией обязательств по ДВЗЯИ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россия всегда неукоснительно придерживается и придерживалась Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, планов отойти от этих обязательств нет, заявил президент России Владимир Путин.
"Хотел бы отметить, что Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и планов отойти от этих обязательств у нас нет", - сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Путин поручил собрать данные по работам для подготовки ядерных испытаний
В миреРоссияВладимир Путинмежконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
 
 
