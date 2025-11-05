Рейтинг@Mail.ru
Посол Дарчиев направил телеграмму в Россию для разъяснения слов Трампа - РИА Новости, 05.11.2025
17:11 05.11.2025 (обновлено: 17:17 05.11.2025)
Посол Дарчиев направил телеграмму в Россию для разъяснения слов Трампа
в мире, россия, сша, вашингтон (штат), владимир путин, дональд трамп, александр дарчиев
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Владимир Путин, Дональд Трамп, Александр Дарчиев
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что посол РФ в США Александр Дарчиев направил телеграмму в Россию по поводу разъяснений слов президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях.
"Что касается разъяснений, то многим коллегам поступила телеграмма из министерства иностранных дел от нашего посла в Вашингтоне на эту тему", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Россия не отходит от договора о запрете ядерных испытаний, заявил Путин
