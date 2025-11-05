https://ria.ru/20251105/rossija-2053013919.html
Посол Дарчиев направил телеграмму в Россию для разъяснения слов Трампа
Президент России Владимир Путин сообщил, что посол РФ в США Александр Дарчиев направил телеграмму в Россию по поводу разъяснений слов президента США Дональда... РИА Новости, 05.11.2025
Посол Дарчиев направил телеграмму в Россию по поводу слов Трампа об испытаниях