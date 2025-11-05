https://ria.ru/20251105/rossija-2052931659.html
В России зарегистрировали товарные знаки "Спрайт" и "Кока-Кола"
В России зарегистрировали товарные знаки "Спрайт" и "Кока-Кола" - РИА Новости, 05.11.2025
В России зарегистрировали товарные знаки "Спрайт" и "Кока-Кола"
Товарные знаки "Спрайт" и "Кока-Кола" зарегистрировали в России до 2035 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T11:53:00+03:00
2025-11-05T11:53:00+03:00
2025-11-05T11:54:00+03:00
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101896/48/1018964859_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_43f04610b93b55b45fcec6d6f9a49366.jpg
https://ria.ru/20251102/znak--2052486101.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101896/48/1018964859_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1e7dd80dd9a308998a58677a617ebe26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
В России зарегистрировали товарные знаки "Спрайт" и "Кока-Кола"
Роспатент: в России зарегистрировали товарные знаки "Спрайт" и "Кока-Кола"