В России зарегистрировали товарные знаки "Спрайт" и "Кока-Кола" - РИА Новости, 05.11.2025
11:53 05.11.2025 (обновлено: 11:54 05.11.2025)
В России зарегистрировали товарные знаки "Спрайт" и "Кока-Кола"
Товарные знаки "Спрайт" и "Кока-Кола" зарегистрировали в России до 2035 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 05.11.2025
россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Coca-Cola. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Товарные знаки "Спрайт" и "Кока-Кола" зарегистрировали в России до 2035 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявки от "Дзе Кока-Кола Компани" были поданы в ведомство в апреле 2025 года, в ноябре было принято решение о регистрации товарных знаков "Кока-Кола" и "Спрайт" в России до 2035 года.
Coca-Cola Company в марте 2022 года объявила о приостановке деятельности в России из-за ситуации вокруг Украины, а в июне – о том, что остановит продажу и производство газировки под международными брендами Coca-Cola, Sprite, Fanta в России.
РоссияФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
