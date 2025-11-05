Россия выступает за возобновление авиасообщения с США, заявил Рябков

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Москва выступает за возобновление прямого авиасообщения с США, сдвигов пока нет в этом вопросе, но Россия не снимает этот вопрос с повестки дня, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.