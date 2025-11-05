https://ria.ru/20251105/rossija-2052929483.html
Россия выступает за возобновление авиасообщения с США, заявил Рябков
Россия выступает за возобновление авиасообщения с США, заявил Рябков - РИА Новости, 05.11.2025
Россия выступает за возобновление авиасообщения с США, заявил Рябков
Москва выступает за возобновление прямого авиасообщения с США, сдвигов пока нет в этом вопросе, но Россия не снимает этот вопрос с повестки дня, заявил замглавы
