Россия выступает за возобновление авиасообщения с США, заявил Рябков
11:40 05.11.2025 (обновлено: 11:58 05.11.2025)
Россия выступает за возобновление авиасообщения с США, заявил Рябков
Россия выступает за возобновление авиасообщения с США, заявил Рябков - РИА Новости, 05.11.2025
Россия выступает за возобновление авиасообщения с США, заявил Рябков
Москва выступает за возобновление прямого авиасообщения с США, сдвигов пока нет в этом вопросе, но Россия не снимает этот вопрос с повестки дня, заявил замглавы РИА Новости, 05.11.2025
Россия выступает за возобновление авиасообщения с США, заявил Рябков

Рябков: Россия выступает за возобновление прямого авиасообщения с США

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Москва выступает за возобновление прямого авиасообщения с США, сдвигов пока нет в этом вопросе, но Россия не снимает этот вопрос с повестки дня, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"По факту мы за возобновление прямого авиасообщения между Россией и США. К сожалению, добиться нужных сдвигов пока не получилось, но мы вопрос с повестки дня не снимаем и продолжим работу в этом направлении", - сказал он журналистам.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в сотрудничестве с США в сфере авиасообщения, но пока это не в приоритете Вашингтона.
Самолет Airbus A330 - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Россия и Китай выступили за расширение авиасообщения
4 ноября, 08:16
 
