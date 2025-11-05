Рейтинг@Mail.ru
В России впервые отметят День работника суда
00:58 05.11.2025
В России впервые отметят День работника суда
В России впервые отметят День работника суда
День работника суда отмечается в среду, это первый год, когда его празднуют в России. РИА Новости, 05.11.2025
общество
россия
владимир путин
игорь краснов
петр i
россия
2025
общество, россия, владимир путин, игорь краснов, петр i
Общество, Россия, Владимир Путин, Игорь Краснов, Петр I
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. День работника суда отмечается в среду, это первый год, когда его празднуют в России.
Правительство учредило новый профессиональный праздник в конце октября. Отмечается, что инициатива установления праздничной даты ранее была поддержана президентом РФ Владимиром Путиным, к которому обратился председатель Верховного суда Игорь Краснов.
Празднование приурочено к дате издания указа императора Петра I "О форме суда" 1723 года. Документ установил порядок рассмотрения дел судами и определил, что гражданские дела и большая часть уголовных дел рассматриваются при непосредственном участии обеих сторон. Кроме того, предусматривались положения о действиях суда по вызову истца или ответчика, а также о праве суда применять к сторонам меры принуждения, например, в виде ареста.
