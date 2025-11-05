Росрыболовство готовит проект ответа Норвегии на ограничения для судов

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Росрыболовство готовит проект указа президента по ответу норвежской стороне на ограничения в отношении российских рыболовецких судов "Норебо" и "Мурман СиФуд", есть время для ответных мер до 1 января, заявил РИА Новости глава ведомства Илья Шестаков.
«
"Мы готовим проект указа президента о том, чтобы у нас были полномочия ответить Норвегии по запрету захода судов. Соответствующий указ мы готовим. У нас есть время для ответа Норвегии до 1 января", - сказал он.
Евросоюз 20 мая включил российские рыболовецкие компании "Норебо" и "Мурман Сифуд" в свой санкционный список. А в июле норвежский МИД сообщил, что Норвегия вводит ограничения в отношении рыболовных судов компаний. В конце августа Шестаков заявил, что Россия примет ответные меры в отношении норвежских рыбопромысловых судов, если Норвегия в течение месяца не пересмотрит безосновательный запрет на промысел.
В конце октября Шестаков сообщил журналистам, что Россия готовит ответные меры в отношении норвежских рыболовецких компаний и своевременно объявит о них европейской стороне.