Росрыболовство готовит проект ответа Норвегии на ограничения для судов
07:02 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/rosrybolovstvo-2052884280.html
Росрыболовство готовит проект ответа Норвегии на ограничения для судов
Росрыболовство готовит проект ответа Норвегии на ограничения для судов
норвегия
россия
илья шестаков
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
норвегия, россия, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), экономика
Норвегия, Россия, Илья Шестаков, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Экономика
Росрыболовство готовит проект ответа Норвегии на ограничения для судов

Росрыболовство готовит проект ответа Норвегии на ограничения для судов из РФ

Рыбаки. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Росрыболовство готовит проект указа президента по ответу норвежской стороне на ограничения в отношении российских рыболовецких судов "Норебо" и "Мурман СиФуд", есть время для ответных мер до 1 января, заявил РИА Новости глава ведомства Илья Шестаков.
"Мы готовим проект указа президента о том, чтобы у нас были полномочия ответить Норвегии по запрету захода судов. Соответствующий указ мы готовим. У нас есть время для ответа Норвегии до 1 января", - сказал он.
Евросоюз 20 мая включил российские рыболовецкие компании "Норебо" и "Мурман Сифуд" в свой санкционный список. А в июле норвежский МИД сообщил, что Норвегия вводит ограничения в отношении рыболовных судов компаний. В конце августа Шестаков заявил, что Россия примет ответные меры в отношении норвежских рыбопромысловых судов, если Норвегия в течение месяца не пересмотрит безосновательный запрет на промысел.
В конце октября Шестаков сообщил журналистам, что Россия готовит ответные меры в отношении норвежских рыболовецких компаний и своевременно объявит о них европейской стороне.
НорвегияРоссияИлья ШестаковФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Экономика
 
 
