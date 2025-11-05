Росрыболовство готовит проект ответа Норвегии на ограничения для судов

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Росрыболовство готовит проект указа президента по ответу норвежской стороне на ограничения в отношении российских рыболовецких судов "Норебо" и "Мурман СиФуд", есть время для ответных мер до 1 января, заявил РИА Новости глава ведомства Илья Шестаков.