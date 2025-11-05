Рейтинг@Mail.ru
РКФ предложила ввести обязательную регистрацию домашних животных - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:53 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/rkf-2052873414.html
РКФ предложила ввести обязательную регистрацию домашних животных
РКФ предложила ввести обязательную регистрацию домашних животных - РИА Новости, 05.11.2025
РКФ предложила ввести обязательную регистрацию домашних животных
Российская кинологическая федерация (РКФ) предлагает ввести в стране обязательную регистрацию домашних животных, сообщил РИА Новости президент организации... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T03:53:00+03:00
2025-11-05T03:53:00+03:00
общество
россия
владимир голубев (кинолог)
российская кинологическая федерация (ркф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734637554_0:172:3326:2043_1920x0_80_0_0_96542fa72490ffc7d6763b08f7924a4d.jpg
https://ria.ru/20251007/zhivotnye-2046910957.html
https://ria.ru/20220722/kontrol-1804283427.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734637554_409:0:3133:2043_1920x0_80_0_0_b78aacda65a4c92b186aac91510e0701.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)
Общество, Россия, Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
РКФ предложила ввести обязательную регистрацию домашних животных

РКФ: регистрация животных повысит уровень ответственности владельцев животных

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЙоркширский терьер
Йоркширский терьер - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Йоркширский терьер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российская кинологическая федерация (РКФ) предлагает ввести в стране обязательную регистрацию домашних животных, сообщил РИА Новости президент организации Владимир Голубев.
"Наша принципиальная позиция включает несколько ключевых мер: обязательная регистрация домашних животных. Это базовый шаг к цивилизованному владению, который повысит уровень персональной ответственности каждого хозяина", - сказал Голубев.
Кошка породы курильский бобтейл - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
В Госдуме предложили ввести цифровые ветеринарные паспорта для животных
7 октября, 18:10
Кроме того, РКФ предлагает учет деятельности заводчиков, который необходим для регулирования ответственного подхода к разведению и содержанию собак в России.
Также, по мнению кинологической федерации, необходимо проводить образовательную и просветительскую работу, направленную на формирование принципов ответственного собаководства.
"И в этом контексте мы подчёркиваем важность такого образования для всех будущих владельцев, а не только для тех, кто выбирает ту или иную породу", - заключил Голубев.
Женщина с двумя шимпанзе - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
Владельцы экзотических животных должны быть на контроле, считает эксперт
22 июля 2022, 15:36
 
ОбществоРоссияВладимир Голубев (кинолог)Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала