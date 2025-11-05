https://ria.ru/20251105/rkf-2052873414.html
РКФ предложила ввести обязательную регистрацию домашних животных
РКФ предложила ввести обязательную регистрацию домашних животных - РИА Новости, 05.11.2025
РКФ предложила ввести обязательную регистрацию домашних животных
Российская кинологическая федерация (РКФ) предлагает ввести в стране обязательную регистрацию домашних животных, сообщил РИА Новости президент организации
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российская кинологическая федерация (РКФ) предлагает ввести в стране обязательную регистрацию домашних животных, сообщил РИА Новости президент организации Владимир Голубев.
"Наша принципиальная позиция включает несколько ключевых мер: обязательная регистрация домашних животных. Это базовый шаг к цивилизованному владению, который повысит уровень персональной ответственности каждого хозяина", - сказал Голубев
Кроме того, РКФ предлагает учет деятельности заводчиков, который необходим для регулирования ответственного подхода к разведению и содержанию собак в России
Также, по мнению кинологической федерации, необходимо проводить образовательную и просветительскую работу, направленную на формирование принципов ответственного собаководства.
"И в этом контексте мы подчёркиваем важность такого образования для всех будущих владельцев, а не только для тех, кто выбирает ту или иную породу", - заключил Голубев.