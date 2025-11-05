Рейтинг@Mail.ru
Рябков рассказал о контактах России и США по безопасности - РИА Новости, 05.11.2025
11:50 05.11.2025
Рябков рассказал о контактах России и США по безопасности
Контакты России и США идут постоянно, тема безопасности занимает одно из центральных мест в повестке дня, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
2025-11-05T11:50:00+03:00
2025-11-05T11:50:00+03:00
2025
Рябков рассказал о контактах России и США по безопасности

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Контакты России и США идут постоянно, тема безопасности занимает одно из центральных мест в повестке дня, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Контакты идут постоянно, мы это не скрываем. Повестка дня обширна, вопросы безопасности в повестке дня занимают одно из центральных мест", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о контактах между Москвой и Вашингтоном на фоне анонсированных президентом США Дональдом Трампом планах о возобновлении ядерных испытаний.
Россия выступает за возобновление авиасообщения с США, заявил Рябков
