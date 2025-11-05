Рейтинг@Mail.ru
Разбегин сравнил тоннель между Россией и США с Лефортовским тоннелем - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:54 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/razbegin-2052892723.html
Разбегин сравнил тоннель между Россией и США с Лефортовским тоннелем
Разбегин сравнил тоннель между Россией и США с Лефортовским тоннелем - РИА Новости, 05.11.2025
Разбегин сравнил тоннель между Россией и США с Лефортовским тоннелем
Техническая реализуемость тоннеля между Чукоткой и Аляской не вызывает сомнений, его строительство по характеру проблемы будет ненамного сложнее Северомуйского... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T08:54:00+03:00
2025-11-05T08:54:00+03:00
россия
аляска
чукотка
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035014162_0:0:3440:1935_1920x0_80_0_0_b1b484a174f588eea610dab3f6889f89.jpg
https://ria.ru/20251103/tonnel-2052585118.html
https://ria.ru/20251104/tonnel-2052732729.html
россия
аляска
чукотка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035014162_711:0:3440:2047_1920x0_80_0_0_a0c2089ac29a7fc6103ee9f361c75f58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, аляска, чукотка, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Россия, Аляска, Чукотка, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Разбегин сравнил тоннель между Россией и США с Лефортовским тоннелем

Разбегин: строительство тоннеля между РФ и США будет сложнее Лефортовского

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМыс Дежнева на Чукотке
Мыс Дежнева на Чукотке - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мыс Дежнева на Чукотке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Техническая реализуемость тоннеля между Чукоткой и Аляской не вызывает сомнений, его строительство по характеру проблемы будет ненамного сложнее Северомуйского тоннеля в Бурятии или Лефортовского в Москве, рассказал в интервью РИА Новости автор проекта, учёный Виктор Разбегин.
"Мы сейчас на основе серьёзной доказательной базы можем сказать, что этот тоннель технически реализуем, безусловно экономически эффективен и целесообразен, и это тот уникальный проект, который затрагивает интересы практически всего мира", – сказал Разбегин.
Берингов пролив, соединяющий Чукотское и Беринговое море - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Длина тоннеля через Берингов пролив может составить 112 километров
3 ноября, 07:46
О технической реализуемости проекта позволяет говорить мировой опыт: тоннели под Ла-Маншем, Токийской бухтой и ряд подводных тоннелей в Китае, отметил ученый.
"У нас самих накопилась огромная практика. Северомуйский тоннель или Лефортовский тоннель в Москве по характеру проблем и по степени сложности ненамного уступает тому, что мы будем иметь под Беринговым проливом", - рассказал Разбегин.
Работа над исследованием возможных технических решений по строительству тоннеля между Чукоткой и Аляской ведется с 1990-х годов, ранее сообщил РИА Новости Разбегин. Самая перспективная конструкция предполагает два транспортных и сопутствующий сервисный тоннели со сбойками между ними для обслуживания.
По словам ученого, из-за наличия в проливе двух островов потенциальный тоннель будет состоять из трёх частей: одна маленькая между островами - 4,5 км, и две побольше, протяжённость каждой из которых сопоставима с длиной Евротоннеля. Общая длина тоннеля может составить 98 - 112 км.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее написал о перспективах строительства тоннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску.
Мыс Дежнева в Чукотском автономном округе - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Разбегин назвал сроки строительства тоннеля через Берингов пролив
4 ноября, 09:52
 
РоссияАляскаЧукоткаКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала