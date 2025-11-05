Разбегин сравнил тоннель между Россией и США с Лефортовским тоннелем

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Техническая реализуемость тоннеля между Чукоткой и Аляской не вызывает сомнений, его строительство по характеру проблемы будет ненамного сложнее Северомуйского тоннеля в Бурятии или Лефортовского в Москве, рассказал в интервью РИА Новости автор проекта, учёный Виктор Разбегин.

"Мы сейчас на основе серьёзной доказательной базы можем сказать, что этот тоннель технически реализуем, безусловно экономически эффективен и целесообразен, и это тот уникальный проект, который затрагивает интересы практически всего мира", – сказал Разбегин.

О технической реализуемости проекта позволяет говорить мировой опыт: тоннели под Ла-Маншем , Токийской бухтой и ряд подводных тоннелей в Китае , отметил ученый.

"У нас самих накопилась огромная практика. Северомуйский тоннель или Лефортовский тоннель в Москве по характеру проблем и по степени сложности ненамного уступает тому, что мы будем иметь под Беринговым проливом", - рассказал Разбегин.

Работа над исследованием возможных технических решений по строительству тоннеля между Чукоткой Аляской ведется с 1990-х годов, ранее сообщил РИА Новости Разбегин. Самая перспективная конструкция предполагает два транспортных и сопутствующий сервисный тоннели со сбойками между ними для обслуживания.