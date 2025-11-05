https://ria.ru/20251105/razbegin-2052892723.html
Разбегин сравнил тоннель между Россией и США с Лефортовским тоннелем
Разбегин сравнил тоннель между Россией и США с Лефортовским тоннелем - РИА Новости, 05.11.2025
Разбегин сравнил тоннель между Россией и США с Лефортовским тоннелем
Техническая реализуемость тоннеля между Чукоткой и Аляской не вызывает сомнений, его строительство по характеру проблемы будет ненамного сложнее Северомуйского... РИА Новости, 05.11.2025
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Техническая реализуемость тоннеля между Чукоткой и Аляской не вызывает сомнений, его строительство по характеру проблемы будет ненамного сложнее Северомуйского тоннеля в Бурятии или Лефортовского в Москве, рассказал в интервью РИА Новости автор проекта, учёный Виктор Разбегин.
"Мы сейчас на основе серьёзной доказательной базы можем сказать, что этот тоннель технически реализуем, безусловно экономически эффективен и целесообразен, и это тот уникальный проект, который затрагивает интересы практически всего мира", – сказал Разбегин.
О технической реализуемости проекта позволяет говорить мировой опыт: тоннели под Ла-Маншем
, Токийской бухтой и ряд подводных тоннелей в Китае
, отметил ученый.
"У нас самих накопилась огромная практика. Северомуйский тоннель или Лефортовский тоннель в Москве
по характеру проблем и по степени сложности ненамного уступает тому, что мы будем иметь под Беринговым проливом", - рассказал Разбегин.
Работа над исследованием возможных технических решений по строительству тоннеля между Чукоткой
и Аляской
ведется с 1990-х годов, ранее сообщил РИА Новости Разбегин. Самая перспективная конструкция предполагает два транспортных и сопутствующий сервисный тоннели со сбойками между ними для обслуживания.
По словам ученого, из-за наличия в проливе двух островов потенциальный тоннель будет состоять из трёх частей: одна маленькая между островами - 4,5 км, и две побольше, протяжённость каждой из которых сопоставима с длиной Евротоннеля. Общая длина тоннеля может составить 98 - 112 км.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ
), спецпредставитель президента России
по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев
ранее написал о перспективах строительства тоннеля через Берингов пролив
, соединяющего Россию и Аляску.