Ракета Minuteman III пролетела около 4,2 тысячи миль - РИА Новости, 05.11.2025
16:23 05.11.2025
Ракета Minuteman III пролетела около 4,2 тысячи миль
в мире
сша
калифорния
рональд рейган
в мире, сша, калифорния, рональд рейган
В мире, США, Калифорния, Рональд Рейган
Ракета Minuteman III пролетела около 4,2 тысячи миль

Космические силы США: ракета Minuteman III пролетела 4,2 тысячи миль

© Фото : U.S. Space Force / Tech. Sgt. Draeke LaymanЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. 5 ноября 2025
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. 5 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото : U.S. Space Force / Tech. Sgt. Draeke Layman
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. 5 ноября 2025
ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Американская ракета Minuteman III пролетела около 4,2 тысячи миль, достигла атолла Кваджалейн, сообщает 30-е крыло космических сил США, расположенное на базе "Ванденберг" в Калифорнии.
"Невооруженная возвращаемая часть МБР пролетела примерно 4200 миль до полигона Рональда Рейгана по испытанию систем противоракетной обороны командования космической и ракетной обороны армии США на атолле Кваджалейн в республике Маршалловы Острова", - говорится в сообщении на сайте базы.
В миреСШАКалифорнияРональд Рейган
 
 
