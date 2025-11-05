https://ria.ru/20251105/raketa-2052995297.html
Ракета Minuteman III пролетела около 4,2 тысячи миль
Американская ракета Minuteman III пролетела около 4,2 тысячи миль, достигла атолла Кваджалейн, сообщает 30-е крыло космических сил США, расположенное на базе... РИА Новости, 05.11.2025
