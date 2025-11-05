https://ria.ru/20251105/pvo-2052885905.html
Силы ПВО за ночь сбили 40 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь сбили 40 украинских беспилотников - РИА Новости, 05.11.2025
Силы ПВО за ночь сбили 40 украинских беспилотников
Российские силы ПВО за ночь сбили несколько десятков украинских беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T07:21:00+03:00
2025-11-05T07:21:00+03:00
2025-11-05T10:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
воронежская область
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
воронежская область
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, воронежская область, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воронежская область, Ростовская область
Силы ПВО за ночь сбили 40 украинских беспилотников
Силы ПВО в ночь на 5 ноября уничтожили 40 украинских беспилотников над Россией
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российские силы ПВО за ночь сбили несколько десятков украинских беспилотников, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.
Так, 11 из них сбили над территорией Воронежской области, восемь – над Ростовской, по шесть дронов уничтожила в Курской области и Республике Крым.
Еще пять БПЛА нейтрализовали в небе над Брянской областью и по два – над территориями Белгородской и Орловской.