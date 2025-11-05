Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за ночь сбили 40 украинских беспилотников - РИА Новости, 05.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:21 05.11.2025 (обновлено: 10:11 05.11.2025)
Силы ПВО за ночь сбили 40 украинских беспилотников
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
воронежская область
ростовская область
безопасность, россия, воронежская область, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воронежская область, Ростовская область
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российские силы ПВО за ночь сбили несколько десятков украинских беспилотников, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.
Так, 11 из них сбили над территорией Воронежской области, восемь – над Ростовской, по шесть дронов уничтожила в Курской области и Республике Крым.
Еще пять БПЛА нейтрализовали в небе над Брянской областью и по два – над территориями Белгородской и Орловской.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
