Силы ПВО за ночь сбили 40 украинских беспилотников

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российские силы ПВО за ночь сбили несколько десятков украинских беспилотников, сообщило Минобороны.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.

Так, 11 из них сбили над территорией Воронежской области, восемь – над Ростовской, по шесть дронов уничтожила в Курской области и Республике Крым.