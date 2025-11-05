Рейтинг@Mail.ru
Трамп: Путин рассказал о попытках России урегулировать конфликт на Украине - РИА Новости, 05.11.2025
23:40 05.11.2025
Трамп: Путин рассказал о попытках России урегулировать конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп утверждает, что российский лидер Владимир Путин рассказал о ему о попытках РФ на протяжении 10 лет урегулировать конфликт на... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T23:40:00+03:00
2025-11-05T23:40:00+03:00
2025
в мире, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, оон
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, ООН
Трамп: Путин рассказал о попытках России урегулировать конфликт на Украине

Трамп: Путин рассказал о 10 годах попыток урегулировать кризис на Украине

МАЙАМИ, 5 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что российский лидер Владимир Путин рассказал о ему о попытках РФ на протяжении 10 лет урегулировать конфликт на Украине.
"Президент Путин. Я разговаривал с ним две недели назад, и он сказал, что мы пытаемся урегулировать войну уже 10 лет, но не смогли", - заявил Трамп на Американском бизнес-форуме.
По словам американского президента, на своем посту он уже урегулировал несколько конфликтов, некоторые - якобы за час и "без помощи ООН".
Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Ранее Путин не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Трамп надеется выработать план денуклеаризации для США, России и Китая
Вчера, 22:52
 
Заголовок открываемого материала