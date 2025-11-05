https://ria.ru/20251105/putin-2053079635.html
Трамп: Путин рассказал о попытках России урегулировать конфликт на Украине
Трамп: Путин рассказал о попытках России урегулировать конфликт на Украине - РИА Новости, 05.11.2025
Трамп: Путин рассказал о попытках России урегулировать конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп утверждает, что российский лидер Владимир Путин рассказал о ему о попытках РФ на протяжении 10 лет урегулировать конфликт на... РИА Новости, 05.11.2025
Трамп: Путин рассказал о попытках России урегулировать конфликт на Украине
Трамп: Путин рассказал о 10 годах попыток урегулировать кризис на Украине