Глава автономии немцев пригласил Путина на Екатерининский форум

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Глава федеральной национально-культурной автономии российских немцев Константин Матис пригласил президента РФ Владимира Путина на второй Екатерининский форум, который проводят, чтобы привлекать в страну разделяющих российские духовные ценности высококвалифицированных специалистов из западных стран.