Глава автономии немцев пригласил Путина на Екатерининский форум
23:21 05.11.2025
Глава автономии немцев пригласил Путина на Екатерининский форум
Глава автономии немцев пригласил Путина на Екатерининский форум
2025
Глава автономии немцев пригласил Путина на Екатерининский форум

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Глава федеральной национально-культурной автономии российских немцев Константин Матис пригласил президента РФ Владимира Путина на второй Екатерининский форум, который проводят, чтобы привлекать в страну разделяющих российские духовные ценности высококвалифицированных специалистов из западных стран.
В среду президент РФ провел заседание Совета по межнациональным отношениям, где обсудили подготовку Стратегии государственной национальной политики до 2036 года. Во время выступления на мероприятии глава автономии рассказал, что возглавляемая им организация сейчас занимается, в том числе, содействием переселению из западных стран высококвалифицированных кадров, которые разделяют традиционные духовно-нравственные ценности РФ.
"В связи с этим мы совместно с Ассамблеей народов России при поддержке ФАДН и с участием многих присутствующих здесь 20 декабря проводим уже второй Екатерининский форум на базе Национального центра "Россия". И это форум-приглашение в Россию для тех людей, которые уже здесь, которые хотят приехать, которые готовы трудиться на благо страны… Конечно, пользуясь случаем, мы хотели бы пригласить посетить Вас Екатерининский форум. И также просим обратиться к правительству сделать форум традиционным, включить его в план реализации обновленной Стратегии государственной национальной политики, которая будет принята", - сказал Матис.
Он добавил, что форум мог бы стать площадкой для подготовки 300-летнего юбилея Екатерины II.
Путин поблагодарил Матиса за работу, которую проводит автономия, и за приглашение, уточнив, что его приезд будет зависеть от графика.
Россия, Владимир Путин, Екатерина II, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)
 
 
