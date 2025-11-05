Путин рассказал о работе с регионами по вопросам реализации нацполитики

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что администрация президента поработает с субъектами РФ по вопросам реализации национальной политики.
Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов отметил, что регионы являются центральным звеном реализации государственной и национальной политики. В связи с этим он озвучил ряд предложений, одним из которых стало укрепление вертикали исполнительной власти в регионах, так как на сегодняшний момент большее число подразделений, которые отвечают в регионах за вопросы по делам национальностей, не профильные и совмещают полномочия с другим функционалом.
"Что касается вашего предложения по работе с регионами, оно правильное. У нас, к сожалению, считается, что это вопрос несерьезный, второстепенный, и часто в регионах работают по остаточному принципу, вкладывая туда необходимые ресурсы. Мы не должны напрямую регулировать решения наших коллег в регионах, но рекомендовать можно, и мы с ними поработаем по линии администрации", - прокомментировал Путин озвученные предложения в ходе заседания совета по межнациональным отношениям.
Путин назвал Россию уникальной страной
Вчера, 22:24