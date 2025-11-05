Рейтинг@Mail.ru
Путин пожелал успехов ветерану боевых действий в Донбассе
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:09 05.11.2025 (обновлено: 23:18 05.11.2025)
Путин пожелал успехов ветерану боевых действий в Донбассе
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
владимир путин
игорь баринов
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
россия, донбасс, владимир путин, игорь баринов, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Владимир Путин, Игорь Баринов, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)
Путин пожелал успехов ветерану боевых действий в Донбассе

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Федерального агентства по делам национальностей России Игоря Баринова передать привет и пожелание всяческих успехов ветерану боевых действий в Донбассе с позывным "Абдула".
В среду глава государства провел заседание Совета по межнациональным отношениям, где обсуждалась подготовка Стратегии государственной национальной политики РФ до 2036 года. Выступая на мероприятии, глава ФАДН рассказал, что у него есть поручение, и напомнил собравшимся, что в 2023 году в заседании совета принимал участие афганец, этнический пуштун Рафи Абдул Джабар с позывным "Абдулла", который в 2014 году ушел добровольцем в Донбасс, был тяжело ранен, потерял обе ноги.
"Я тогда вас попросил, Владимир Владимирович, помогите сделать ему новые ноги. Он очень старался, чтобы успеть к сегодняшнему совету, и видеоподтверждение он мне прислал - будет секунда, я вам потом покажу. На прошлой неделе он сделал первые шаги на своих новых ногах. И передавал вам огромные слова признательности", - сказал Баринов.
Он отметил, что Джабар называет себя русским солдатом афганского происхождения. Баринов добавил, что с такими людьми Россию не победить.
"Спасибо. Ему передавайте большой привет и всяческих успехов в его будущем здесь, в России", - сказал Путин в ответ на рассказ Баринова на заседании Совета по межнациональным отношениям.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Путин пообещал сыну бойца СВО помочь с поступлением в кадетское училище
4 ноября, 18:44
 
