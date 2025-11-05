Путин пожелал успехов ветерану боевых действий в Донбассе

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Федерального агентства по делам национальностей России Игоря Баринова передать привет и пожелание всяческих успехов ветерану боевых действий в Донбассе с позывным "Абдула".

Он отметил, что Джабар называет себя русским солдатом афганского происхождения. Баринов добавил, что с такими людьми Россию не победить.