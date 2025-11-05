Путин пожелал успехов ветерану боевых действий в Донбассе

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Федерального агентства по делам национальностей России Игоря Баринова передать привет и пожелание всяческих успехов ветерану боевых действий в Донбассе с позывным "Абдула".
В среду глава государства провел заседание Совета по межнациональным отношениям, где обсуждалась подготовка Стратегии государственной национальной политики РФ до 2036 года. Выступая на мероприятии, глава ФАДН рассказал, что у него есть поручение, и напомнил собравшимся, что в 2023 году в заседании совета принимал участие афганец, этнический пуштун Рафи Абдул Джабар с позывным "Абдулла", который в 2014 году ушел добровольцем в Донбасс, был тяжело ранен, потерял обе ноги.
"Я тогда вас попросил, Владимир Владимирович, помогите сделать ему новые ноги. Он очень старался, чтобы успеть к сегодняшнему совету, и видеоподтверждение он мне прислал - будет секунда, я вам потом покажу. На прошлой неделе он сделал первые шаги на своих новых ногах. И передавал вам огромные слова признательности", - сказал Баринов.
Он отметил, что Джабар называет себя русским солдатом афганского происхождения. Баринов добавил, что с такими людьми Россию не победить.
"Спасибо. Ему передавайте большой привет и всяческих успехов в его будущем здесь, в России", - сказал Путин в ответ на рассказ Баринова на заседании Совета по межнациональным отношениям.