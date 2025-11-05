https://ria.ru/20251105/putin-2053075457.html
Патриотизм может заменить советскую идеологию, заявил Путин
Патриотизм может заменить советскую идеологию, заявил Путин - РИА Новости, 06.11.2025
Патриотизм может заменить советскую идеологию, заявил Путин
Патриотизм может послужить альтернативой идеологии Советского Союза, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-05T22:59:00+03:00
2025-11-05T22:59:00+03:00
2025-11-06T03:44:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_015cf1a3dd81b8600468112196fb2f29.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2045983714.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_1a6c63aa1fe50b2207a4f6f5466299c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Патриотизм может заменить советскую идеологию, заявил Путин
Путин: патриотизм в самом серьезном смысле может заменить советскую идеологию
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Патриотизм может послужить альтернативой идеологии Советского Союза, заявил президент России Владимир Путин.
На заседании Совета по межнациональным отношениям он подчеркнул, что при СССР сформулировали эффективную концепцию — общность, именуемую советским народом.
«
"Она была идеологизирована, разумеется, и она продвигалась и укреплялась на идеологической почве, на идейной почве. И у нас, конечно, всегда вопрос, а чем это заменить? Но мне кажется, ответ-то есть. Заменить это не идеологией, а патриотизмом", — добавил глава государства.
По его словам, речь идет о патриотизме в глубоком, а не квасном, смысле.
Президент пояснил, что под этим термином понимается воспитание любви к Отечеству с осознанием, что это значит для каждого народа и этноса страны.